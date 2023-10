Travelport CETS bietet nachhaltige Reiseangebote auf einen Blick

Mit dem zunehmenden Bewusstsein für Umweltschutz und Nachhaltigkeit wächst auch in den Reisebüros der Bedarf, die KundInnen zuverlässig und umfassend zu Reiseangeboten zu beraten, die die Umwelt möglichst wenig belasten und nachhaltig sind. Am Counter ist es jedoch nicht immer leicht, aus den unzähligen Angeboten weltweit solche herauszufinden, die auch einer strengen, von neutraler Seite durchgeführten Überprüfung zum Thema Nachhaltigkeit standhalten.

Hier setzt Travelport CETS an:

Das touristische Buchungssystem bietet als einziges im deutschsprachigen Raum eine umfangreiche Datenbank zu Reiseangeboten, die nach genauen Richtlinien internationaler Institutionen als nachhaltig zertifiziert wurden. Reisebüros können diese Angebote ganz einfach per Mausklick über die PowerSearch-Funktion in Travelport CETS für ihre KundInnen identifizieren.

Große Auswahl an GSTC-zertifizierte Reisen

Für Reisebüros ist dieser Service ohne Aufpreis verbunden, und mit seiner Hilfe können sie jetzt proaktiv ihre KundInnen auf nachhaltiges Reisen ansprechen. Insgesamt lassen sich so nachhaltige Angebote von rund 4.000 zertifizierten Hotels finden, die gemäß international anerkannter Gütesiegel („Global Sustainable Tourism Council“; GSTC) sowie offizieller nationaler Nachhaltigkeits-Labels zertifiziert wurden.

Dazu wurden sie vor Ort von einer unabhängigen Stelle überprüft. Hierbei arbeitet Travelport auch eng mit dem europäischen Netzwerk Ecotrans zusammen, dessen Mitglieder sich intensiv für eine nachhaltige Tourismusentwicklung einsetzen. Gemeinsam mit der Europäischen Umweltagentur (EEA) und weiteren Organisationen hat Ecotrans das unabhängige Informations- und Netzwerk-Portal „Tourism2030“ entwickelt. Derzeit sind 25 Gütesiegel in Travelport CETS integriert. (red)