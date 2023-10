Dertour Campus Live Far East führte nach Thailand

Vor dem Main Event, das vom 15. bis 18. September in Khao Lak, stattfand, wurden die TeilnehmerInnen zunächst, je nach Land, zu unterschiedlichen Vortouren durch Südostasien eingeteilt. Die 10 mitreisenden Agents aus Österreich und Südtirol durften sich bei ihrer Vortour auf Thailand in seinen unterschiedlichsten Facetten freuen.

Begleitet von Petra Seigmann (Dertour Austria Key Account Ost), lernte die Gruppe so die Metropole Bangkok, die grüne Provinz Krabi und die bei allen Reiselustigen beliebte Halbinsel Phuket kennen. „Tolle Organisation, alle Hotels waren so bemüht. Die Reise hat meine Erwartungen übertroffen“, schwärmte Susanne Hechenblaikner, Christophorus Reisen Schwaz, bereits über das Vorprogramm.

Main Event in Khao Lak

Das Main Event fand anschließend im Hotel La Flora, in Khao Lak statt, wo sich alle Gruppen aus den diversen Vortouren trafen, um gemeinsam das Erlebte auszutauschen, viele Infos der verschiedenen Partner zu bekommen und um im Rahmen einer Reisemesse Erfahrungen der Vortouren zu sammeln. Die Schulungstage hielten auch viele, informative Workshops mit den touristischen Leistungsträgern bereit. Diese waren zahlreich vertreten, von Airlines wie Emirates, Thai Airways, Bangkok Airways, Singapore Airlines, Turkish Airways, über La Flora Group, Deutsche Bahn sowie das Fremdenverkehrsamt Thailand.

Der letzte Abend fand in Form eines Farewell-Dinners im Beach Club des La Vela Hotels am legendären Bang Niang Strand statt, der dann in einer großen Party gipfelte. Mit einzigartigen Erinnerungen und dem einen oder anderen Geheimtipp im Gepäck traten die Agents am nächsten Tag schließlich wieder die Heimreise nach Österreich an.

Agents aus Österreich

Mit dabei waren neben Petra Seigmann, Dertour Austria, noch Susanne Klöcker, Springer Reisen, Wolfsberg; Doris Aichinger, BTU Reisebüro, Salzburg; Susanne Hechenblaikner, Christophorus Reisen, Schwaz; Verena Paulmichl, Alpina Tourdolomit, Schlanders; Alexandra Doppler, Ruefa Reisen Bischofshofen; Sarah Kogler, Reise Studio Schrettl, Reutte; Daniela Stonig, Ruefa Reisen, Spittal an der Drau; Julia Crepaz, Raetia Tours, Ortisei; Romana Magdalena Hofer, Reisebüro Idealtours, Völs und Isabella Kolb, Reisebüro Kuoni, Dornbirn. (red)