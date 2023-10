Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 40/41

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Wahlen zur Abgeordnetenkammer in Luxemburg:

Am Sonntag, den 08.10., finden in Luxemburg die Wahlen zur Abgeordnetenkammer statt. Hinsichtlich möglicher Proteste erhöhen die Behörden am Wahltag und insbesondere nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse die Sicherheitsvorkehrungen.

Regionalwahlen in Pakistan:

Außerdem werden in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa am Sonntag Regionalwahlen abgehalten. Trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen sind gewaltsame Proteste rund um die Wahl nicht auszuschließen.

Landesweite Proteste und Straßenblockaden in Bolivien:

Eine Kraftfahrergewerkschaft in Bolivien hat für Montag, den 09.10., zu landesweiten Protesten und Straßenblockaden aufgerufen. Die Behörden reagieren entsprechend und verschärfen die Sicherheitsmaßnahmen – nichtsdestotrotz kann es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen.

Präsidentschaftswahlen in Liberia:

In Liberia wählen die Menschen am Dienstag, den 10.10., einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Das Land, das zu Zeiten des Imperialismus als einziger afrikanischer Staat neben Äthiopien nicht kolonialisiert wurde und in dem bis 2003 ein blutiger Bürgerkrieg tobte, gilt bis heute als politisch und wirtschaftlich fragil. Im Rahmen der Wahlen ist mit Protesten und möglichen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften zu rechnen. Zur Wahl steht unter anderem der amtierende Präsident George Weah, der 1995 zum FIFA-Weltfußballer gekürt wurde.

Kommunalwahlen in Mosambik:

Am Mittwoch, den 11.10., finden in Mosambik Kommunalwahlen statt. Besonders nach Verkündung der offiziellen Wahlergebnisse sind Proteste möglich, die Behörden verschärfen entsprechend landesweit die Sicherheitsvorkehrungen. Gewaltsame Zwischenfälle sind dennoch nicht auszuschließen, ebenso wie örtliche Verkehrsbehinderungen.

Parlamentswahlen in Gibraltar:

