Zweistelliges Wachstum der globalen Hospitality-Branche

Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (Revenue per available room) sei dem Report zufolge in diesem Jahr global um durchschnittlich 17% im Vergleich zu den 2022 erzielten Raten gestiegen. Frankreich liege mit einem Umsatzanstieg pro verfügbarem Zimmer von 123% über dem weltweiten Durchschnitt an der Spitze.

Inmitten des globalen Wachstums nehme Europa die Führung in der Hotellerie ein. Die Auslastung in Europa habe im Laufe des Jahres 2023 erstmals knapp die der USA überholt und blicke einem starken letzten Quartal entgegen, in dem die Buchungszahlen derzeit 20% über dem weltweiten Durchschnitt für das vierte Quartal liegen würden. Bedeutende kulturelle Hotspots wie Florenz, Rom und Athen hätten im Sommer eine starke Zimmerauslastung verzeichnet und es werde erwartet, dass dieser Trend in den kühleren Monaten anhält.

Großereignisse ziehen Massen an

Auch Reiseziele und Städte, in denen Großveranstaltungen stattfinden, seien gefragt: Beyoncé sorgt mit ihrer Renaissance World Tour für Schlagzeilen. In Seattle trat der Superstar am 14. September im Lumen Field auf, was die Hotelnachfrage in die Höhe trieb. Vom 9. bis 11. September lag die durchschnittliche Hotelauslastung in Seattle bei 83% und stieg vom 12. bis 14. September auf durchschnittlich 96%, da die Fans für die Show anreisten und vor Ort übernachteten. Die Auslastung stieg in der Nacht der Show um 36% im Vergleich zur gleichen Nacht im Jahr 2022.

Ähnliche Belegungsspitzen sind in Frankreich während der Rugby-Weltmeisterschaft zu verzeichnen, wo die Nachfrage in den Austragungsstädten den prognostizierten Belegungsdaten zufolge steigt. Die Hotelauslastung ist in Paris und Nizza im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 um 5%, in Marseille um 7% gestiegen, was auf eine erhöhte Nachfrage nach Hotelzimmern durch das Turnier hindeutet.

Daten helfen beim Umsatzmanagement

„Der Zugang zu umfassenden und verlässlichen Daten liefert Hoteliers die erforderlichen Informationen, um Buchungen zu steigern und Marketing-, Umsatzmanagement- sowie Betriebsstrategien zu steuern. Zum Beispiel hat eine Verschiebung hinsichtlich der verfügbaren Unterkünfte anderer Anbieter in einem Markt Auswirkungen auf die potenzielle Hotelbelegung. Die Marktbedingungen unterliegen ständigen Veränderungen, und es ist von großer Bedeutung, diese Entwicklungen genau zu verfolgen und rasch zu reagieren, um Wettbewerbsvorteile zu nutzen. Die Bereitstellung dieser Einblicke ist die Grundlage für unsere Business-Intelligence-Lösungen bei Amadeus", sagt Katie Moro, Vice President, Data Partnerships, Hospitality bei Amadeus.

Der Hospitality Data Trends 2023 Report hebe Indikatoren hervor, die durch die Verknüpfung der Business-Intelligence-Daten von Amadeus mit den Daten des Amadeus-Partners Key Data, einem führenden Anbieter von Marktdaten für Unterkünfte anderer Anbieter auf der ganzen Welt, ermittelt worden seien. Die Daten würden zeigen, dass Unterkünfte anderer Anbieter (Kurzmieten, Appartments) in der Regel etwa einen Monat (31 Tage) früher als Hotelbuchungen und Flugreisen vor der Reise gebucht werden. Durch die Kombination dieser Daten mit den prognostizierten Belegungsraten würden Hoteliers Nachfragetiefs und -hochs vorhersehen und entsprechend planen können, so Amadeus in der Presseaussendung. (red)