Aeroitalia: Neue Airline fliegt von Wien nach Ancona

Die erst im Vorjahr gegründete italienische Airline Aeroitalia bedient die neue Strecke Wien - Ancona künftig jeden Mittwoch und Sonntag mit einem Turboprop ATR-72. Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG freut sich eine weitere Airline am Flughafen begrüßen zu können und sagt dazu: "Mit Aeroitalia entsteht eine neue Verbindung zwischen Wien und Ancona. Die bedeutende Hafenstadt in Mittelitalien ist mit zahlreichen Fährverbindungen eine tolle Ergänzung in unserem Streckennetz an beliebten Urlaubszielen. Darüber hinaus haben österreichische Reisende auch die Möglichkeit das inneritalienische Streckennetz von Aeroitalia zur Weiterreise zu nutzen. Wir sagen „Benvenuta Aeroitalia“ und freuen uns sehr über einen neuen Airlinepartner am Flughafen Wien und, künftig auch mehr Reisende aus Italien bei uns begrüßen zu dürfen.“

Gaetano Intrieri, CEO von Aeroitalia, sieht auch den Vorteil für ItalienerInnen und den österreichischen Tourismus, und fügt hinzu: "Diese Direktverbindung bietet für Geschäftsreisende aber auch Urlauber eine außergewöhnliche Gelegenheit sich vom zeitlosen Charm Wiens verführen zu lassen. Wir verstehen es als unsere Aufgabe die Verbindung zwischen europäischen Städten zu erleichtern und ein komfortables und hochwertiges Reiseerlebnis zu bieten."

Neue Verbindung zwischen Wien und Ancona

Aeroitalia hebt jeden Mittwoch und Sonntag gegen Mittag von Wien nach Ancona ab, die Flugzeit beträgt etwa eineinhalb Stunden. Bedient wird die neue Strecke mit einem Turboprop ATR-72.

Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Ancona zählen der Dom, der Hafen mit der Mole Vanvitelliana und dem Trajansbogen sowie der Parco della Cittadella. Interessante Ausflugsziele in der näheren Umgebung sind die Riviera del Conero und die imposanten Höhlen von Frasassi. Außerdem zählte der Hafen in Ancona neben Bari und Venedig zu den wichtigsten Fährhäfen an der Adria und verfügt etwa über Verbindungen nach Griechenland, Albanien, Kroatien und in die Türkei.

Über Aeroitalia

Aeroitalia wurde im Jahr 2022 gegründet und bedient seither vor allem Ziele innerhalb Italiens, aber auch beliebte europäische Destinationen etwa in Spanien, Griechenland und Bukarest. Mit Oktober 2023 eröffnet die junge italienische Airline eine neue Basis in Ancona. Die Flotte umfasst aktuell neun Flugzeuge der Typen Boeing 737-800, Boeing 737-700 und ATR 72-600.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter: www.aeroitalia.com/en (red)