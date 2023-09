Tartu 2024: Estlands kultureller Höhepunkt

Eine der europäischen Kulturhauptstädte 2024 ist Tartu in Estland.

2024 wird ein Jahr wie kein anderes! Tartu, eine der faszinierendsten Städte Estlands, wird im kommenden Jahr im Rampenlicht stehen und sich als Europäische Kulturhauptstadt präsentieren. Der Startschuss für dieses kulturelle Spektakel fällt am 26. Januar mit einer feierlichen Eröffnung. Ein Großteil des beeindruckenden Hauptprogramms ist bereits jetzt zugänglich. Am 19. Oktober werden alle spannenden Veranstaltungen vorgestellt, die Reisende im nächsten Jahr in Tartu und Südestland erwarten.

Webinar am 11. Oktober

Ein Webinar am 11. Oktober 2023 um 09.00 Uhr stellt Tartus faszinierende Angebote für 2024 vor und verrät neue Geheimtipps, mit denen Kunden zu begeistern sind. Hier geht’s zur Anmeldung. (red.)