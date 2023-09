Welttourismus-Tag: Nachhaltige Investitionen im Fokus

Der Welttourismus-Tag am 27. September in Riyad stand im Zeichen der Bedeutung nachhaltiger Investitionen, um Wachstum und Transformation der Branche zu sicher.

Der Welttourismus-Tag am 27. September in Riyad stand im Zeichen der Bedeutung nachhaltiger Investitionen, um Wachstum und Transformation der Branche zu sicher.

Mehr als 50 Tourismusminister, hunderte hochrangige Delegierte aus dem öffentlichen und privaten Sektor aus aller Welt, UNWTO-Mitgliedsstaaten und andere touristische Interessensvertreter folgten der Einladung des Königreichs Saudi-Arabien nach Riyad. UNWTO Generalsekretär Zurab Pololikashvili und der saudische Tourismusminister Ahmed Al Khateeb betonten, dass die ganze Branche Investitionen ankurbeln müsse, die der Bevölkerung, dem Planeten und dem Wohlstand dienten.

Mit Vertrauen in die Zukunft

Tourismusminister Ahmed Al Khateeb bestätigte das Engagement des Königreichs für den Ausbau des Tourismus und die Unterstützung der Mission der UNWTO (UN World Tourism Organization). „Lassen Sie uns unsere Erfolge des starken Comebacks nach der Pandemie feiern. Aber lassen Sie uns auch mit Vertrauen in die Zukunft reisen. Eine Zukunft, in der große und kleinere Länder zusammenarbeiten und wunderbare Ergebnisse erzielen können. Und lassen Sie uns alle in Harmonie in Richtung neuen Horizont für den globalen Tourismus aufbrechen“, appellierte Ahmed Al Khateeb an die Teilnehmenden.

Mehr Resilienz und Nachhaltigkeit

UNWTO Generalsekretär Pololikashvili fügte hinzu: „Tourismus muss den Weg vorgeben, um unseren Schwenk in Richtung mehr Resilienz und mehr Nachhaltigkeit zu beschleunigen. Dafür brauchen wir Investitionen, und auch die richtige Art von Investitionen. Das ist die zentrale Botschaft des diesjährigen Welttourismus-Tags.“

DRV: Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks als Ziel

Anlässlich des Welttourismus-Tags macht der DRV (Deutscher Reiseverband) auf die besondere Verpflichtung der Reisewirtschaft aufmerksam. DRV-Präsident Norbert Fiebig hebt hervor: „Oberstes Ziel dabei ist die Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks über die gesamte Reisekette – zudem geht es um alternative Reiseangebote und um spezifische Information der Kunden. Das perspektivische Ziel heißt CO2-neutrale Mobilität. Das sichert auch das Reisen. Als deutsche Reisewirtschaft nehmen wir eine aktive Rolle bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein und unterstützen mit nachhaltigen Investments die Transformation in ein dekarbonisiertes, nichtfossiles Reise- und Mobilitätszeitalter. Viele Reiseveranstalter übernehmen hier eine führende Rolle. Aber es gibt auch noch viel zu tun. Durch entschlossenes Handeln aller – der Wirtschaft, der Politik und der Reisenden – werden die ökologischen Herausforderungen perspektivisch zu überwinden sein.“

Nachhaltiger Dreiklang

DRV-Präsident Fiebig verweist zudem auf die Bedeutung der Reisewirtschaft für die weltweite wirtschaftliche Entwicklung: „Nachhaltigkeit ist nicht nur Klimaschutz. Nachhaltigkeit besteht aus einem Dreiklang von ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekten. Tourismus sorgt gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern für wirtschaftliche und somit für gesellschaftliche Stabilität. Die wirtschaftliche Leistung durch den Tourismus übersteigt hier die Mittel der Entwicklungshilfe aller westlichen Staaten um ein Vielfaches. Reisen und Tourismus bewirken sehr viel Gutes in der Welt und sie bereichern unser Leben. Das muss und das wird auch in Zukunft so bleiben.“ (red.)