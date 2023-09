Neues Casa Cook in Madonna die Campiglio

JP Hospitality wandelt ein Traditionshotel in Madonna die Campiglio in ein stylisches Lifestyle-Haus um.

Das italienische Ski-Paradies wird um ein modernes Casa Cook erweitert. Dahinter steht das Wiener Unternehmen JP Hospitality, das das traditionelle Hotel Milano an der Piazza Ringhi in ein Casa Cook Madonna die Campiglio für höchste Ansprüche umwandeln will. Geplant sind edles Interieur, Kulinarik vom Feinsten, eine Terrasse mit Roof-Top-Bar und Blick auf die Canalone Miramonti, die Rennpiste des Skiweltcup-Klassikers. Bisher war Casa Cook ausschließlich in maritimen Regionen zu finden.

Eröffnung Dezember 2024

Die Eröffnung ist für Dezember 2024 vorgesehen, rechtzeitig zum Weltcup-Slalomklassiker auf der Canalone Miramonti. Das neue Casa Cook ist bereits das 17. Hotelprojekt von JP Hospitality um die Wiener Unternehmer Daniel Jelitzka und Reza Akhavan. Das Echte bewahren, das Schöne vermehren: Unsere Philosophie stiftet unter den Projekt-Partnern jedes Mal eine zusätzliche Qualität von Sinn“, sagt Jelitzka. Die Renewal-Formel von JP Hospitality lautet Refurbishment – Redesign – Rebranding und setzt auf Co-Kreationen mit Partnern, die Profis auf ihrem Feld sind und die Begeisterung für das Erhalten und Erneuern teilen. (red.)