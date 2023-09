Coral setzt auf KISS

Die neue Reiseart KISS hat Coral im Buchungssystem Blank eingeführt. Sie ist für Abreisen ab Sommer 2024 verfügbar und verspricht den VertriebspartnerInnen mehr Flexibilität sowie Erleichterungen im Buchungsflow. KISS steht für „keep it simple and special“ und wurde eingeführt, um Buchungen einerseits so einfach wie möglich zu gestalten, andererseits aber auch maßgeschneiderte, individuelle Urlaubswünsche zu erfüllen.

Neue Funktionen

KISS umfasst gleich mehrere, neue Funktionen, und zwar:

• Buchung von Multiroom: verschiedene Zimmerkategorien in einer Buchung

• Eigenständige Optionsverlängerung um 2 Tage einmalig möglich mit der Aktion UA/U

• Festbuchung von Optionen wird automatisch auf den nächsten Werktag verschoben, wenn das ursprüngliche Datum auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt

• Änderungen von Reiseanmelder und Adressdaten möglich mit der Aktion U

• Bei Direktinkasso Zahlungslink mit der Aktion DI: sichere Bezahlung mit Kreditkarte oder Paypal

Mit der Einführung von KISS unterstreicht Coral travel die strategische Ausrichtung als Veranstalter mit klassischer Paketierung. Neben einfachen Prozessen ist das Ziel, kundenfreundliche Produkt- und Buchungsoptionen auszubauen. Weitere Features wie Zusatzleistungen und Zielgebiete sollen in COR KISS, das in allen gängigen Reservierungssystemen buchbar ist, in Kürze folgen.

Darüber hinaus bleibt die dynamische Paketierung von Ferien Touristik zu tagesaktuellen Preisen bestehen. Der Sommer 2024 wurde für beide Marken bereits freigeschaltet. (red.)