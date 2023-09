Celebrity Cruises: Am Abreisetag länger an Bord bleiben

Gegen eine Gebühr dürfen Passagiere ab sofort bis 90 Minuten vor Ablegen der nächsten Kreuzfahrt (das ist oft 17 Uhr oder später) an Bord bleiben und viele Annehmlichkeiten auf dem Schiff nutzen. Dazu gehören Entspannung am Pool, eine im Voraus gebuchte Spa-Behandlung, Zugang zu allen öffentlichen Bereichen oder auch ein Mittagessen im Oceanview Café. Zusätzlich stehen Premium-WLAN sowie eine Auswahl an Getränken und Snacks bereit.

„Dank der späten Abreise können Gäste noch mehr Urlaubszeit an Bord genießen und dabei viele Services bis zum Schluss auskosten“, erklärt Natascha Tschritter, Key Account Manager D-A-CH bei Celebrity Cruises. Das neue Angebot sei vor allem für Gäste mit späten Rückflügen sehr lohnenswert, so die Managerin.

Details zu „Extend Your Stay“

In der Kabine dürfen die Gäste allerdings nicht länger bleiben. Diese muss am Abreisetag bis spätestens 8.30 Uhr geräumt sein. Das Celebrity-Personal kümmert sich mit dem endgültigen Check-out um das Gepäck und organisiert auf Wunsch auch einen privaten Transport zum Flughafen (gegen Gebühr).

Derzeit wird „Extend Your Stay“ in diesen europäischen Häfen angeboten: Civitavecchia (Rom), Ravenna (Venedig), Barcelona und Athen. Der neue Service kostet 69 USD p.P. Gäste, die während der Kreuzfahrt Retreat-Zugang hatten, können am Abreisetag das Retreat-Package für 99 USD p.P. wählen.

Weitere Details zu „Extend Your Stay“ finden Reiseverkäufer im Agenturportal Celebrity Central. Noch mehr Informationen über Celebrity Cruises unter www.celebritycruises.de (red)