Öger Tours baut Angebot am Persischen Golf aus

Öger Tours hat mit Bahrain eine neue Region am Persischen Golf in sein Reiseprogramm aufgenommen: So stehen KundInnen im Winter 2023/24 insgesamt 28 verschiedenen Unterkünften in dem Königreich zur Verfügung - vom preisgünstigen Stadthotel bis zur luxuriösen Nobelherberge. Alle Unterkünfte bieten eine gehobene Ausstattung (vier oder fünf Sterne), viele gehören zu einer renommierten internationalen Hotelmarke wie Novotel, Crown Plaza, Four Seasons oder Ritz Carlton.

Neu Hotels in Katar

Zusätzlich wurde das Hotelportfolio in Katar im kommenden Winter verdoppelt. Gästen des Türkei- und Orient-Spezialisten stehen jetzt 36 Hotels für ihren Aufenthalt in dem Emirat zur Verfügung. Die überwiegende Zahl der Unterkünfte sind Fünf-Sterne Hotels, darunter bekannte Marke wie Sheraton, Hilton, Hyatt, Rixos und Waldorf-Astoria. Neben City-Hotels in Doha, hat Öger Tours auch Beach Resorts außerhalb der Hauptstadt im Programm. Dazu zählt auch das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, in dem die Fußballnationalmannschaft während der Weltmeisterschaft 2022 wohnte.

Inforeise für Agents

Für ReisebüromitarbeiterInnen die Doha näher kennenlernen möchten, hat Öger Tours gemeinsam mit Qatar Airways eine Inforeise aufgelegt. Die Teilnahmegebühr für die Tour von 11.-16. November 2023 - beträgt 499 EUR. Inkludiert sind die Flüge von Frankfurt und nach Doha und retour, vier Übernachtungen in einem 5-Sterne-Hotel im Einzelzimmer sowie ein umfangreiches Programm vor Ort. Die Anmeldung kann über den kürzlich versendeten Newsletter erfolgen. Anmeldeschluss ist der 27. September 2023.

Preisbeispiele

Manama: Eine Woche im 4-Sterne Hotel "Bahrain Arman Hotel" ist inklusive Flug, Transfer und Reiseleitung - mit Frühstück im Doppelzimmer - ab 649 EUR p.P. buchbar.

Eine Woche im 5-Sterne Hotel "Hilton Doha" ist inklusive Flug, Transfer und Reiseleitung - mit Frühstück im Doppelzimmer mit Meerblick - ab 1.029 EUR p.P. buchbar.

(red)