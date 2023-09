A-Rosa vergrößert Flotte 2024 um zwei Schiffe

Aufgrund der kurzfristigen Übernahme werden die beiden 110m langen Premium-Schiffe ab Anfang April 2024 zunächst auf dem Rhein unterwegs sein. Ab der Saison 2025 wird eines der beiden Schiffe auf die Seine überführt und aus der Innenstadt von Paris aus bis nach Le Havre an den Atlantik fahren. Zeitgleich wird das dort derzeit operierende Schiff A-Rosa Viva auf den Rhein zurückkehren. 2026 soll das zweite Schiff dann auf der Gironde/Garonne in der französischen Bordeaux-Region eingesetzt werden.

„Wir freuen uns sehr, kurzfristig zwei weitere Schiffe für unsere Flotte unter Vertrag nehmen zu können. Bei allen Abfahrten in dieser Saison konnten wir eine konstant hohe Auslastung erzielen. Es ist schon jetzt absehbar, dass wir am Ende der Saison 2023 einen neuen Gäste- sowie Umsatzrekord aufstellen und sogar das bisherige Rekordjahr 2019 übertreffen werden. Zudem werden wir in der Saison 2023 eine Rekordauslastung von weit über 90% der Kabinenkapazitäten erreichen. Der Schritt, unsere Flotte zu erweitern, erfolgt also genau zum richtigen Zeitpunkt“, erläutert Jörg Eichler, Geschäftsführer der A-Rosa Flussschiff GmbH.

Verstärkung auf dem Rhein

"Die größte Nachfrage verzeichnen wir dieses Jahr auf dem Rhein. Deswegen sind wir froh, hier in der nächsten Saison zusätzliche Kapazitäten anbieten zu können", so Eichler weiter. Die beiden neuen A-Rosa Schiffe werden auf dem Rhein sowohl in den Norden nach Amsterdam und Rotterdam als auch in den Süden Richtung Basel und Straßburg starten. Zudem fahren sie regelmäßig die beliebte Mosel-Route nach Trier. Buchbar sind die A-Rosa Alea und die A-Rosa Clea bereits ab Oktober 2023.

Mit den beiden Neuzugängen erweitert sich die A-Rosa Flotte auf 15 Schiffe. In der Saison 2024 fahren davon sechs auf dem Rhein, fünf auf der Donau, zwei auf der Rhône und je eines auf Seine und Douro.

Ausstattung der Neuzugägnge

2009 in den Niederlanden gebaut bieten die Neuzugänge alle Annehmlichkeiten, die Gäste von A-Rosa gewöhnt sind. Bis zu 138 Gäste finden Platz in den mit 16m2 großzügigen Standardkabinen mit französischem Balkon bzw. auf Deck 1 mit Fenstern sowie den zwei bzw. vier Suiten (24 m2). Des Weiteren bieten die Schiffe jeweils einen Whirlpool sowie einen Fitnessraum und drei verschiedene Lounges inklusive Außenbereich im Bug des Schiffes. Im Restaurant bringt A-Rosa das Konzept der A-Rosa Alva vom Douro (Portugal) auf den Rhein: Die Vor- und Nachspeisen können am Buffet gewählt werden, während die Hauptspeise an den Platz serviert wird.

Weitere Informationen unter: www.a-rosa.de/flusskreuzfahrten (red)