LOT Polish Airlines stellt neue Markenkampagne vor

„It’s who you travel with“

LOT Polish Airlines hat heute ihre neue Markenkampagne, die in Zusammenarbeit mit GREY Group Poland Agency erarbeitet wurde, vorgestellt. Die zentralen Ziele des neuen Auftritts sind, so die Fluggesellschaft in ihrer Aussendung, die Werte sowie die Geschichte von LOT Polish Airlines zu reflektieren und zugleich die Bedeutung eines generationsübergreifenden Markenerlebnisses zu unterstreichen.

Ewa Lampart, Director or Marketing and Corporate Communications bei LOT Polish Airlines erklärt dazu: „Der Auftakt zur neuen Kampagne stellt für unser Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein dar. Auf Basis von Marketinganalysen haben wir die Marke LOT Polish Airlines neu ausgerichtet, wobei wir auf Werte setzen, die für den Aufbau eines Markenimage sowie für die Bekanntheit relevant sind. Dabei ging es uns darum, aus Kundensicht eine Geschichte zu entwickeln und dabei eine fröhliche, emotional ansprechende Marke zu präsentieren, die Wert auf das gute Miteinander mit den Passagieren legt."

"M ehr als nur ein Transportmittel"

Zu der Kampagne gehört unter anderem ein Videoclip, der das "generationsübergreifende Erleben der Marke LOT Polish Airlines" in den Mittelpunkt rücke. Dies drücke sich symbolhaft in einem mit Reise-Pins übersäten Rucksack aus, der von Generation zu Generation weitergereicht wird. "LOT Polish Airlines ist, was der Spot ebenso betont, mehr als nur ein Transportmittel. Die Fluggesellschaft ist ein Begleiter, der dabei hilft, Reisewünsche zu verwirklichen, und dabei für das steht, was Reisenden besonders am Herzen liegt: Sicherheit und Komfort", so Lampart weiter.

Die Kampagne wird unter anderem in Polen, im deutschsprachigen Raum sowie in Nordamerika und Südkorea präsent sein. (red)