Peakwork SET löst Travelviewer ab

Der Travelviewer, der den Reisebüros viele Jahre kostenfrei zur Verfügung stand, wird nun am 1. Oktober 2023 abgeschaltet. Die Entscheidung zur Ablösung des veralteten Programms zugunsten von Peakwork SET ermögliche es Peakwork, seine Ressourcen optimal auf die Weiterentwicklung und Verbesserung des neuen Preisvergleichssystems zu fokussieren.

Manuel Saballus, CEO von Peakwork, erläutert: "Mit Peakwork SET konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Bedürfnisse der Expedienten im Beratungsprozess. Unser Ziel ist es, eine innovative Lösung anzubieten, die die Effizienz und Qualität der Beratung in Reisebüros weiter verbessert. Mit Peakwork SET haben wir eine Lösung am Start, die hinsichtlich der detaillierten Filter- und Suchfunktionalitäten alle anderen Lösungen am Markt überragt."

Fokus auf neue Reisebüro-Lösung

Peakwork SET wurde speziell für die Ansprüche und Anforderungen von Reisebüros entwickelt. In enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Expedienten, die das System seit dem vergangenen Jahr getestet haben, wurden wertvolle Rückmeldungen gesammelt, die seither in die Weiterentwicklung eingeflossen sind. So ermöglicht Peakwork ihnen über SET den Zugriff auf ein unschlagbar breites und vielfältiges Portfolio an Pauschal- und Hotel-Only-Angeboten, die originär aus den Systemen der führenden Reiseveranstalter im DACH-Markt kommen, die mit der Peakwork Player-Hub-Technologie arbeiten. Auf diesem erheblichen Umfang an Angebotsdaten setzen maximal detaillierte Such- und Filterfunktionen auf, die neue und übersichtliche Vergleichsmöglichkeiten bieten, beispielsweise nach DRV GlobalTypes oder die Multiroomsuche mit individuellen Zimmer- und Verpflegungsoptionen.

Mit der Weiterentwicklung der Beratungslösung für Reisebüros zielt Peakwork darauf ab, die Akzeptanz im Markt für Peakwork SET und auch Sabre Vacations zu erhöhen, die sich beide flexibel an die verschiedenen Schnittstellen und softwaregestützten Prozesse im Reisebüro anpassen würden. (red)