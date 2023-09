Dertour & Rewe stellen neuen Head of Business Development vor

Mit 1. September 2023 hat Christian Gröfler seine neue Stelle als Head of Business Development bei Dertour Austria und Rewe Austria Touristik angetreten. In dieser direkt der Geschäftsführung unterstellten Rolle verantwortet der erfahrene Touristiker die Geschäftsentwicklung und leistet damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung beider Unternehmen. Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Qualitätsservice und Innovation.

Langjährige Erfahrung in der Tourismusbranche

Schon während der Schulzeit zeigte sich die Leidenschaft des Touristikers für die Reisebranche, weshalb er eine Ausbildung mit Matura an der Tourismusschule in Bad Hofgastein einschlug. Seine Führungskompetenz konnte der 38-Jährige zudem im Zuge seines MBA-Studiums mit Schwerpunkt General Management an der SMBS in Salzburg ausbauen. Zuletzt war Gröfler dann für den Produkteinkauf von Eurotours International GmbH zuständig, bevor Dertour & Rewe ihn nun für die Leitung der neuen Abteilung gewinnen konnte.

„Wir sind sehr froh darüber, Christian Gröfler bei uns im Team begrüßen zu dürfen. Sein Fachwissen, seine Kompetenz und seine praktische Expertise sind für die strategische Weiterentwicklung der Dertour Austria und Rewe Austria Touristik ein großes Asset. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit“, so Martin Fast, Geschäftsführer Rewe Austria Touristik und Dertour Austria.

(red)