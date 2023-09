Oceania Cruises-Kreuzfahrten über Weihnachten & Silvester

Mit über 40 Abfahrten ab Miami, Lima, Sydney, Singapur, Abu Dhabi oder Dubai wird KundInnen eine große Auswahl an Routen rund um Weihnachten und Silvester 2023/24 sowie 2024/25 geboten. Neben Entdeckungen in der Welt stehen festliche Momente und stimmungsvolle Unterhaltung an Bord auf dem Programm. Dazu gehören die Lesung von „Twas the Night Before Christmas" am Heiligabend, das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, eine glanzvolle Abendshow sowie spezielle Gottesdienste. Auch das neue Jahr wird stilvoll eingeläutet mit fulminanten Countdown-Partys, einer feierlichen Champagner-Ansprache um Mitternacht und einem ausgiebigen Gala-Brunch am Neujahrstag.

Getreu der Philosophie von Oceania Cruises warten natürlich auch zahlreiche kulinarische Highlights auf die Reisenden - von Eierpunsch zum Frühstück am ersten Weihnachtstag über ein exquisites Chanukka-Menü im Grand Dining Room bis hin zu einem erlesenen mehrgängigen Weihnachtsdinner.

Highlights der Festtagsreisen 2023/24

Im Mittelpunkt der Saison 2023/24 steht eine exotische 12-tägige „Caribbean Wanderlust“ Reise ab dem 18. Dezember 2023 auf der neuen Vista, die ab/bis Miami die Inseln Dominica und St. Lucia ansteuert.

Mit der Marina erkunden Gäste die unwirklichen Wüsten Perus, die facettenreichen Kulturen Uruguays und Argentiniens und erleben die außergewöhnliche Passage in der Antarktis, wenn es auf der Kreuzfahrt „Legendary Latin America“ am 18. Dezember von Lima nach Buenos Aires geht.

Die australischen Ostküste, inklusive dem Great Barrier Reef, und Balis entdecken Passagiere bei der „Awe of Australia“ ab dem 21. Dezember von Sydney nach Bali an Bord der Regatta.

Winterrouten für 2024/25

Die chilenischen Fjorde, die Eiswelt der Antarktis und das pulsierende Buenos Aires erleben Reisende auf der Kreuzfahrt „Antarctic and Patagonian Joy“ an Bord der Marina ab dem 21. Dezember 2024 von Lima nach Buenos Aires. Die Reise "Sheiks to Shrines“ startet am 22. Dezember 2024 und bringt Gäste der Riviera von Abu Dhabi nach Singapur. Ein besonderes Abenteuer verspricht auch die Reise „Beyond the Panama Canal“ ab 23. Dezember 2024 von Miami nach Los Angeles. Hier durchquert die Nautica den Panamakanal und macht unter anderem Halt in der UNESCO-Welterbestätte Cartagena.

Auch während der Festtagszeit bietet Oceania Cruises seinen Reisenden das neue Konzept "simply MORE" das neben den bereits inkludierten Leistungen, unter anderem auch ein Guthaben für Landausflüge von bis zu 1.600 USD pro Kabine sowie ein Getränkepaket, das während des Mittag- und Abendessens Dutzende von Jahrgangschampagnern, Premiumweinen und internationalen Bieren beinhaltet.

Weitere Informationen zu Oceania Cruises unter: www.OceaniaCruises.com (red)