VUSA: Präsidium bestätigt

Nach einem ausführlichen Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahrs sowie einer Vorschau auf das nächste Visit USA Event im November in Wien, sprach Präsident Werner Marschall einige Herausforderungen direkt an. Als eines der größten Probleme ortet er den Mangel an kompetenten Reisebüros, die bereits gut informierte Kunden zum Thema USA beraten könnten.

Lange Wartezeit

Für Unmut in den vergangenen Monaten sorgten auch Änderungen bei Esta, der Online-Registrierung zur Einreise in die USA. Die Wartezeit beträgt aktuell bis zu zwei Monate. Im Vorjahr waren es noch sechs Wochen, davor gar nur ein paar Tage. Eine weitere Hürde ist die Frage nach bisherigen Reisen nach Kuba.

„Für Personen, die sich seit 01.03.2011 in Libyen, Somalia, Jemen, im Irak, Iran, Sudan, in Nordkorea oder Syrien bzw. seit 12.01.2021 in Kuba aufgehalten haben oder neben der österreichischen Staatsbürgerschaft auch die Staatsangehörigkeit von Irak, Iran, Kuba, Sudan, Nordkorea oder Syrien besitzen. Bestehende ESTA-Genehmigungen für diesen Personenkreis sind widerrufen“, heißt es dazu auf der Website des Außenministeriums. In diesem Fall muss ein Visum beantragt werden.

Wiederwahl einstimmig

Die Wiederwahl von Werner Marschall als Präsident und Peter Kratochwil als Vize-Präsident erfolgte einstimmig. Generalsekretär Paul Haselmayr zieht sich aus seiner Funktion zurück, die vorerst nicht nachbesetzt wird. Da Marschall ab nächstem Jahr den Großteil seiner Aufgaben abgeben will, ist das Committee auf der Suche nach USA-affinen TouristikerInnen, die sich bei Visit USA engagieren wollen.

Reminder: Das diesjährige Visit USA-Event findet am 9. November in Wien statt.