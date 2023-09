Air France-KLM & Etihad Airways vertiefen Zusammenarbeit

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft und vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen beabsichtigen Air France-KLM und Etihad, ihre 2012 geschlossenen Codeshare- und Interline-Abkommen zu erweitern. In einem ersten Schritt können ab heute mehr als 40 neue Strecken zu Zielen in Europa, im Mittleren Osten, im asiatisch-pazifischen Raum und in Australien gebucht werden, und zwar bereits ab der Wintersaison 2023.

Etihad fliegt derzeit täglich vom internationalen Flughafen Abu Dhabi nach Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam Schiphol. Air France wird ab dem 29. Oktober 2023 tägliche Flüge zwischen Paris-Charles de Gaulle und dem Abu Dhabi International Airport anbieten.

Vorteile der Kooperation

Die Unterzeichnungszeremonie fand am Hauptsitz der Air France-KLM-Gruppe in Paris, Frankreich, in Anwesenheit von Angus Clarke, Chief Commercial Officer, Air France-KLM, und Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways, statt.

Angus Clarke, Executive Vice President und Chief Commercial Officer von Air France-KLM, sagt: " Ich freue mich über die Vertiefung unserer seit 11 Jahren bestehenden Partnerschaft mit Etihad Airways. Wir planen, unsere Zusammenarbeit in den Bereichen Wartung und Kundenbindung zu intensivieren und unser Streckennetz zum Vorteil unserer weltweiten Kundschaft zu erweitern."

Arik De, Chief Revenue Officer bei Etihad, sagt: "Wir sind erfreut, unsere Kooperation mit Air France-KLM zu vertiefen. Diese Absichtserklärung zeugt von unserem gemeinsamen Ziel, erstklassige Reiseerlebnisse zu gewährleisten. Die Vereinbarung stärkt nicht nur die bestehende Partnerschaft durch den Ausbau der Verbindungen zwischen Abu Dhabi und Paris, sondern nutzt auch das weitreichende Streckennetz von AF-KLM in Europa und darüber hinaus. Sie unterstreicht zudem Etihad's Engagement, das kulturelle und wirtschaftliche Wachstum Abu Dhabis voranzutreiben. Wir sind gespannt darauf, noch mehr Gäste in unserer Heimat zu begrüßen und ihnen ein überlegenes Reiseerlebnis zu bieten."

Die Absichtserklärung sieht außerdem vor, dass Vielflieger von Flying Blue und Etihad Guest bei Air France, KLM und Etihad Meilen sammeln und einlösen können. Die Fluggesellschaften werden auch die Belegung von gemensTerminals, den gegenseitigen Zugang zu Lounges und die Bodenabfertigung sowie andere Initiativen prüfen. (red)