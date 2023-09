Oceania Cruises: Buchungsstart für Eröffnungssaison der Allura

Die Abfahrten der Eröffnungssaison für die im Bau befindliche Allura, die im Sommer 2025 in die Oceania Cruises-Flotte aufgenommen werden soll, sind gestern, 13. September 2023, in den Verkauf gegangen. Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises, sagt dazu: „Die Vorfreude auf das Debüt der Allura ist bereits jetzt groß. Dieser wunderschöne Neuzugang in unserer Familie verkörpert die dynamische und schillernde Zukunft von Oceania Cruises. Allura läutet die durchschlagende Evolution unseres Borderlebnisses ein. Ihre Eröffnungssaison ist so konzipiert, dass sie wissbegierige Weltreisende anlockt, um bekannte Lieblingsdestinationen wieder zu besuchen und neue zum ersten Mal zu entdecken.“

Eröffnungssaison der Allura

Auf ihrer siebentägigen Jungfernfahrt von Athen nach Istanbul wird das neue Schiff ab dem 8. Juni 2025 Reiseziele im östlichen Mittelmeer anlaufen. In ihrer ersten europäischen Saison wird die Allura dann einige reizvolle mediterrane Ziele, darunter berühmte Städte und weniger bekannte Orte wie Cádiz, Cagliari, Messina, Palma de Mallorca, Palermo und Cinque Terre anlaufen. Nach ihrer Sommersaison im Mittelmeer wird sie für eine längere Zeit in Nordamerika und Kanada unterwegs sein, bevor sie ihre erste Wintersaison in der Karibik antritt.

Hier ein paar der erste Routen der Allura:

Jungfernfahrt - Athen nach Istanbul, 8. Juni 2025, 7 Tage: Athen (Piräus), Griechenland; Santorin, Griechenland; Heraklion (Kreta), Griechenland; Rhodos, Griechenland; Bodrum, Türkei; Ephesus (Kusadasi), Türkei; Canakkale (Troja), Türkei; Istanbul, Türkei

Flourishing Rivieras - Rom nach Athen, 29. Juli 2025, 17 Tage: Rom (Civitavecchia), Italien; Florenz/Pisa/Toskana (Livorno), Italien; Portofino, Italien; Palma de Mallorca, Spanien; Barcelona, Spanien; Saint-Tropez, Frankreich; Monte Carlo, Monaco; Cinque Terre (La Spezia), Italien; Rom (Civitavecchia), Italien; Sorrento/Capri, Italien; Santorin, Griechenland; Rhodos, Griechenland; Antalya, Türkei; Bodrum, Türkei; Patmos, Griechenland; Athen (Piräus), Griechenland

Explorer's Grand Crossing - Rom nach New York, 27. August 2025, 34 Tage: Rom (Civitavecchia), Italien; Salerno, Italien; Taormina (Sizilien), Italien; Valletta, Malta; Ibiza, Spanien; Valencia, Spanien; Barcelona, Spanien; Provence (Marseille), Frankreich; Cannes, Frankreich; Monte Carlo, Monaco; Provence (Marseille), Frankreich; Barcelona (Tarragona), Spanien; Palma de Mallorca, Spanien; Cartagena, Spanien; Málaga, Spanien; Gibraltar, Großbritannien; Tanger, Marokko; Sevilla (Cádiz), Spanien; Portimão, Portugal; Lissabon, Portugal; Funchal (Madeira), Portugal; Ponta Delgada (Azoren), Portugal; Horta (Azoren), Portugal; St. John's, Neufundland; Halifax, Nova Scotia; Bar Harbor, Maine; Boston, Massachusetts; Newport, Rhode Island; New York, New York

Maples & Manors - New York nach Montreal, 18. Oktober 2025, 11 Tage: New York, New York; Newport, Rhode Island; Boston, Massachusetts; Portland, Maine; Saint John (Bay of Fundy), New Brunswick; Halifax, Nova Scotia; Sydney, Nova Scotia; Saguenay, Quebec; Quebec City, Quebec; Montreal, Quebec

Holiday Havens - Miami bis Miami, 21. Dezember 2025, 14 Tage: Miami, Florida; Oranjestad, Aruba; Willemstad, Curaçao; Kralendijk, Bonaire; St. George's, Grenada; Kingstown, St. Vincent; Bridgetown, Barbados; Roseau, Dominica; St. John's, Antigua; Philipsburg, St. Maarten; Miami, Florida

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)