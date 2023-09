Venedig testet Eintrittsgebühr für Tagestouristen ab 2024

Wie der Tourismusausschuss der Gemeinde gestern Nachmittag bekannt gab, müssen einige BesucherInnen, die nicht in der Lagunenstadt übernachten, ab 2024 einen Beitrag von fünf Euro zahlen.

"Einige" Touristen, weil die Gebühr zunächst nur in einer Testphase an 30 Tagen kassiert werden soll - vor allem an Feiertagen und an langen Wochenenden. Die genauen Tage, an denen die Tagestouristen zur Kasse gebeten werden, soll in den nächsten Wochen veröffentlicht werden, teilte die Gemeinde mit.

Einige Details noch unklar

Das umstrittene Vorhaben müsse allerdings noch vom Stadtrat genehmigt werden. Und: viele Details sind noch unklar, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der täglich zur Verfügung stehenden Tickets.

Zunächst stimmte der Ratsvorstand am Dienstag einer 30-tägigen Testphase zu, die sich voraussichtlich auf Feiertage und Wochenenden im Frühjahr und Sommer 2024 erstrecken wird.

Ausgenommen von der Eintrittsgebühr seien Bewohner, Pendler, Studenten und Kinder unter 14 Jahren sowie Touristen, die in der Stadt übernachten, hieß es in einer Erklärung.

Das Geld soll nach Angaben des Bürgermeisters vor allem in die Instandhaltung und Reinigung der historischen Stadt fließen. Venedig kämpft seit Jahren gegen den Touristenansturm und versucht immer wieder mit verschiedenen Strategien, die Massen in Schach zu halten. Es sei daher "notwendig, die Touristenströme in bestimmten Zeiträumen zu regulieren", erklärte Bürgermeister Luigi Brugnaro. Dies bedeute aber nicht, dass die Stadt "geschlossen" werde. "Venedig wird immer allen offen stehen." (APA / red)