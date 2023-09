TUI Group hat wieder ein Führungs-Duo für die Clubmarken

Wie die TUI Group heute mitteilte, wird die Führungsspitze der Robinson Club GmbH, nach dem Abgang von Tobias Neumann Anfang des Jahres, schon bald wieder komplett sein. So wird Thomas Meyer die vakante Position bereits zum 1. November 2023 übernehmen. "Thomas Meyer ist ein erfahrener Tourismusexperte mit starkem Vertriebshintergrund, der die Branche aus verschiedenen Perspektiven kennt und mit der TUI seit vielen Jahren vertraut ist“, sagt Erik Friemuth, Managing Director TUI Hotels & Resorts. „Mit seinem hervorragenden Netzwerk in der Tourismus- und Freizeitindustrie wird er den Wachstumskurs von TUI Hotels & Resorts unterstützen und weitere Generationen von Cluburlaubern an unsere Marken binden.“

Innerhalb der Geschäftsführung der Robinson Club GmbH wird Meyer unter anderem die Bereiche Vertrieb, Marketing, Pricing und Operations übernehmen. Bernd Mäser, Sprecher der Geschäftsführung, zeichnet verantwortlich für die Bereiche Finanzen, IT, Technik/Einkauf, Entwicklung und Personal.

Meyers Weg zu Robinsons

Thomas Meyer war in leitenden Positionen bei TUI Deutschland (2001-2005 Head of Yield Management & Pricing), bei Reiseunternehmen wie der Deutschen Bahn, Thomas Cook, l'tur und zuletzt international bei der Emirates Group und als Mitglied der Geschäftsführung bei der Beratungsfirma Involatus tätig. Mehr als zwei Jahrzehnte hat der Diplom-Kaufmann Geschäfte für führende Unternehmen aufgebaut, geleitet und zu signifikantem Wachstum beigetragen. (red)