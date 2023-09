MS Otto Sverdrup ab sofort über Hurtigruten Norwegen buchbar

Im Rahmen der Aufteilung der Unternehmen Hurtigruten Expeditions und Hurtigruten Norwegen - der tip-online.at Artikel dazu HIER - zu Gunsten der Konzentration auf das jeweilige Kerngeschäft, wechselt die Otto Sverdrup die Flotte von Hurtigruten Expeditions zu Hurtigruten Norwegen. Hurtigruten Norwegen – das Original an der norwegischen Küste - betreibt somit neben den sieben Postschiffen zukünftig zwei Schiffe außerhalb des Linienfahrplans.

MS Trollfjord ist auf der neuen Spitzbergen-Linie und ab September auf der Nordkap-Linie entlang der Küste unterwegs. Die Otto Sverdrup wird im Jänner 2024 Mitglied der Hurtigruten Norwegen Flotte.

Neue Flotte - selben Routen

Die bei deutschen Gästen beliebten Reisen von MS Otto Sverdrup ab Hamburg bleiben unverändert. Die Bordsprache ist weiterhin Deutsch und die im Reisepreis enthaltenen täglichen Ausflüge bleiben bestehen. Die speziell auf die Jahreszeiten abgestimmten Routen der Otto Sverdrup lassen die Gäste eintauchen in das Leben und die Natur an Norwegens Küste. Je nach Jahreszeit stehen Nordlicht oder Mitternachtssonne auf dem Reiseprogramm. Ziel und Wendepunkt der Expeditionen ist das Nordkap, der nördlichste Punkt Europas.

Die erste Abfahrt ab Hamburg in der Flotte von Hurtigruten Norwegen wird am 19. Jänner 2024 stattfinden. Bereits ab heute können die Reisen auf der Website www.hurtigruten.de/reiseziele/norwegen/, über das Service-Telefon 040 8740 7358, oder per Email ce.info@hurtigruten.com gebucht werden. (red)