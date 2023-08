Nachruf: ÖVT-Gründer Joseph Reitinger-Laska

Tief betroffen informiert der Österreichische Verein für Touristik heute über das Ableben von Joseph Reitinger-Laska.

Joseph Reitinger-Laska hat den ÖVT 1980 als Pendant zum ÖRV gegründet, da „die Rahmenbedingungen für kleine Unternehmen bereits damals schwierig waren“ und war jahrzehntelang Obmann des ÖVT, danach noch bis 2015 Mitglied.

"Er war ein Kämpfer für den Mittelstand, auch bekannt für seine zahlreichen Klagen gegen Unternehmen, die er für wettbewerbsverzerrend erachtete. Bereits 2010 forderte er u.a. auch in Brüssel die Insolvenzabsicherung für Fluglinien, u.v.m. Joseph Reitinger-Laska hat über Jahrzehnte auf seine sehr spezielle, persönliche Art und mit vollem Einsatz in der Reisebranche mitgewirkt", so der ÖVT in der Aussendung.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Hinterblieben. Möge er in Frieden ruhen.

Der gesamte Vorstand des ÖVT: Phillies Ramberger, Sylvia Marek, Sabine Riedl, Harald Pree, Markus Martinek

(red)