A-Rosa veröffentlicht Print-Katalog 2024

Die A-Rosa Flussschiff GmbH freut sich den Katalog "Städte & Natur Erlebnisreisen 2024", nach dem Start des E-Papers, nun auch in gedruckter Form vorzustellen zu können.

Mit insgesamt 180 Seiten bietet der Katalog nicht nur eine Fülle an Informationen, sondern auch eine inspirierende Darstellung der A-Rosa Welt. Im Infoteil werden der Premium alles inklusive Tarif, die Nachhaltigkeitsabteilung, das Familienkonzept, die verschiedenen Routen sowie Vor- und Nachprogramme vorgestellt. Im Service-Teil finden sich ausführliche Informationen zu den fünf Fahrtgebieten Rhein, Main & Mosel, Donau, Seine, Rhône & Saône sowie Douro, einschließlich der Festtagsreisen. Jede besuchte Stadt wird kurz porträtiert, begleitet von einem Entdecker-Tipp, und die jeweiligen Schiffe werden präsentiert. Zudem beinhaltet der Katalog eine tabellarische Übersicht der angebotenen Routen sowie eine Preistabelle.

Neue Special- und Eventreisen

Eine eigene Rubrik im Katalog 2024 haben die A-Rosa Special- und Eventreisen bekommen, die nach dem großen Erfolg in der aktuellen Saison nun erweitert wurden. 2024 werden insgesamt 24 Special- und Eventreisen im März und November auf Rhein und Donau veranstaltet.

Zwölf unterschiedliche Themen bieten den Gästen ein vielfältiges Erlebnis. Unter den neuen Themen finden sich „Comedy & Wissen“, „Kreativ & Amüsant“, „Schön & gesund“, „A-ROSA Tanz“, „Jazz & Swing“ sowie „Beauty & Spa“. Alle A-Rosa Special- und Eventeisen werden von Stars, Coaches und Künstlern begleitet und beinhalten diverse Workshops, Vorträge oder Abendunterhaltung.

Auch das Konzept der Gourmetreisen wurde für die Saison 2024 weiterentwickelt und vereint nun unter dem Motto „Wein & Genuss“ guten Geschmack und edle Tropfen aus den Regionen.

Zwei neue Rhein-Routen

Neu sind im kommenden Jahr zudem zwei Routen auf dem nördlichen Rhein. Die A-Rosa Aqua und die A-Rosa Brava laden ab 2024 ein zur „Rhein Erlebnis Ijsselmeer“, welche Huizen, Enkhuizen, Hoorn und Arnhem besucht. Abgerundet wird die Reise durch ausgedehnte Panoramafahrten auf dem Ijssel- und Markermeer.

Ebenfalls für eine Kombination aus Entschleunigung und Metropole sorgt die neue Reise „Rhein Erlebnis Niederlande und Belgien“, welche die Schelde-Region befährt und unter anderem in der belgischen Hauptstadt Brüssel und in Vlissingen, im Mündungsgebiet der Schelde in den Ärmelkanal, Halt macht.

Katalogversand & Bestellung:

Der Erstversand des neuen A-Rosa Katalogs erfolgt ab Ende August. Darüber hinaus ist der Katalog ab sofort auch wie gewohnt über INFOX und im A-Rosa Extranet in der gewünschten Anzahl bestellbar.

A-Rosa Webinare im Herbst

Passend zum neuen Katalog „Städte & Natur Erlebnisreisen 2024“ finden im Herbst 2023 insgesamt drei Webinare statt. In den je 45minütigen Formaten bekommen Expedienten alle Neuerungen kompakt präsentiert.

Ebenfalls im Herbst lädt A-Rosa Sustainability Managerin Sandra Wendland zu einem Webinar, in welchem sie über Nachhaltigkeit bei A-Rosa berichtet und einen Ausblick auf zukünftige Maßnahmen gibt.

Alle Interessierten können sich über die untenstehenden Anmeldelinks für die Schulungstermine registrieren.

Webinare zum A-Rosa Katalog 2024:

Freitag, 08.09.2023 09:00 – 09:45 Uhr

Mittwoch, 20.09.2023 10:00 – 10:45 Uhr

Montag, 25.09.2023 11:00 – 11:45 Uhr

Anmeldung & weitere Infos unter: www.a-rosa.de/webinar

Webinar zum Thema Nachhaltigkeit:

Dienstag, 24.10.2023 09:00 - 09:45 Uhr

Anmeldung & weitere Infos unter: www.a-rosa.de/webinar-nachhaltigkeit

