KLM präsentiert Premium Comfort Class in Wien Mitte

Die neuen Kabinen und Sitze "fliegen" noch bis 31. August 2023 als 3-D-Animationen durch das Shopping-Center, sodass BesucherInnen das Produkt von allen Seiten begutachten können.

Und nicht nur das: Wer auf www.klplaynow.com drei Fragen korrekt beantwortet, nimmt an der Verlosung für zwei Tickets in der Premium Comfort Class auf der KLM-Langstrecke teil.

KLMs neue Kabinenklasse

Die Premium Comfort Class bietet als Zwischenklasse mehr Platz, Luxus, Serviceoptionen, Komfort und Privatsphäre als die Economy Class - und das mit einem anderen Preisgefüge als in der World Business Class. Die Vorzüge starten dabei bereits am Flughafen, wo die Passagiere SkyPriority-Privilegien genießen, einschließlich Priority Check-in und Boarding.

An Bord wartet die neue Kabine mit je nach Flugzeugtyp 21 bis 28 Sitzen, die von Collins Aerospace in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von KLM Customer Experience entworfen wurden, auf. So wird Gästen der Klasse mehr Beinfreiheit, mehr Abstand zwischen den Sitzen, eine größere Neigung der Rückenlehne sowie ein 13-Zoll-Bildschirm für die Bordunterhaltung geboten.

Darüber hinaus verfügt Premium Comfort über ein eigenes Catering-Konzept. So werden je nach Dauer des Fluges ein oder zwei warme Mahlzeiten serviert. Zur Auswahl stehen jeweils Fleisch-, Fisch- oder vegetarische Gerichte. Nach dem Essen werden den Fluggästen Kaffee, Tee, Likör und Glace angeboten. Zwischen den Mahlzeiten stehen für die Fluggäste eine Vielzahl von Snacks und Cocktails bereit, die mehrheitlich beliebten Produkten aus der World Business Class entsprechen.

Weitere Infos:

Die neuen Premium Comfort Class-Sitze werden von KLM seit Mitte 2022 in ihre Langstreckenflugzeuge eingebaut. Bis Jänner 2024 sollen alle Boeing 777 und 787, die interkontinentale Ziele anfliegen, umgerüstet sein.

Wer bis 31. August 2023 nicht im Shopping-Center Wien Mitte vorbeischauen kann, kann die Animation zur neuen KLM Premium Comfort Class HIER entdecken. (red)