Hurtigruten stellt Vertrieb im DACH-Raum neu auf

Die Neu-Organisation der Sales & Marketing-Struktur sei ein weiterer Schritt der 2021 vorgenommenen Aufteilung der beiden Reedereien, die darauf abzielt, das jeweilige Kerngeschäft und die Erschließung weiterer Wachstumspotentiale noch intensiver zu stärken.

„Für beide Marken sehen wir zukünftig weitere Expansionsmöglichkeiten. Da die Unterschiede zwischen Postschiff und Expedition so umfassend sind, ist die trennscharfe Aufteilung von Hurtigruten Norwegen und Hurtigruten Expeditions der logische Schritt in der weiteren Differenzierung unserer Marken. Dies wird auch die Kommunikation mit unseren Vertriebspartnern und Gästen vereinfachen“, kommentiert Heiko Jensen.

So wird Jensen, der bisher als VP Sales & Marketing Europa & EMEA für beide Marken verantwortlich war, den Expeditionsbereich an Evert Schuele übergeben. Schuele wird damit ab sofort als Vice President Sales & Marketing für Hurtigruten Expeditions die DACH-Märkte, Frankreich und Benelux verantwortet. Jensen besetzt weiterhin die Position des Vice President Sales & Marketing für Hurtigruten Norwegen in der DACH-Region.

Neuer Vertriebschef für Expeditions-Sparte

Evert Schuele war zuletzt als Global Vice President Sales & Distribution bei der Hurtigruten Group tätig. Schuele bringt umfassende internationale Erfahrung und langjährige Expertise aus der Reisebranche mit und bekleidete leitende Positionen im Bereich Sales & Marketing bei Marken wie Hyatt, Starwood, Westin und Kempinski.

Über seine neue Rolle sagt Evert Schuele: "Ich sehe großes Potential für weiteres Wachstum und auch für die Erschließung neuer Zielgruppen. Gemeinsam mit dem Team wollen wir deshalb die Zusammenarbeit mit unseren Reisebüro-Partnern weiter intensivieren. Hierfür arbeiten wir aktuell an verschiedenen Maßnahmen, die wir zeitnah auf die Straße bringen wollen. Es lohnt sich also Hurtigruten Expeditions im Auge zu behalten.“

Hurtigruten Expeditions betreibt aktuell sechs Expeditionsschiffe - darunter das erste Hybrid-Expeditionsschiff der Welt, MS Roald Amundsen - die Gäste zu über 250 spektakulären Zielen in mehr als 30 Ländern weltweit bringen.

Hurtigruten Norwegen mit bewährter Führung

Heiko Jensen ist als Kreuzfahrtexperte bereits seit zehn Jahren bei der Hurtigruten Group an Bord, zuletzt als Vice President für Europa und EMEA. Zuvor war Jensen in leitenden Funktionen bei Unternehmen, wie Costa Kreuzfahrten, Festival Kreuzfahrten oder Cunard Line & Seabourn Cruise Line beschäftigt. Jetzt übernimmt er die Position des Vice President Sales & Marketing für Hurtigruten Norwegen in der DACH-Region.

Hurtigruten Norwegen – das Original konzentriert sich auf die Destination Norwegen und betreibt neben den sieben Postschiffen im Liniendienst zukünftig zwei Schiffe außerhalb des Linienfahrplans. MS Trollfjord ist auf der neuen Spitzbergen-Linie und ab September auf der Nordkap-Linie entlang der Küste unterwegs. Die Otto Sverdrup wird im Jänner 2024 Mitglied der Hurtigruten Norwegen Flotte und wird weiterhin die Reisen ab Hamburg zu den norwegischen Fjorden durchführen.

Die neuen Kontaktdaten der Vertriebs-Teams von Hurtigruten Expeditions und Hurtigruten Norwegen im Hamburger Büro werden zeitnah an die Partner kommuniziert. (red)