Peru: Festung Kuélap wieder geöffnet

Das Herzstück Nordperus, die Festung Kuélap, im Herzen der Region Amazonas, veranschaulicht die atemberaubende Schönheit und historische Bedeutung dieses Teils des Landes. Nach intensiven Restaurierungsarbeiten, die mehr als ein Jahr andauerten, öffnet dieses archäologische Meisterwerk der alten Nebelkrieger nun wieder seine Pforten.

BesucherInnen können während eines kostenlosen Rundganges die majestätischen Mauern, die den Eingang flankieren, in ihrer vollen Pracht sowie die beeindruckenden steinernen Figuren bewundern. Innerhalb der Festung bieten die kreisförmigen Strukturen der Chachapoyas-Kultur und die Friese, die ihre Sockel schmücken, faszinierende Einblicke in die Geschichte dieses Ortes. Oft als „Machu Picchu des Nordens" bezeichnet, liegt Kuélap über dem Utcubamba-Tal. Errichtet zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert, zeugt diese Festung von der Raffinesse der Chachapoyas-Kultur. Rund 500 Häuser, ein Haupttempel und zahlreiche Opfergaben unterstreichen das reiche Erbe des Ortes.

Der Weg zu Kuélap

Der Besuch von Kuélap beginnt in Chachapoyas am Amazonas. Eine kurze Fahrt bringt die BesucherInnen nach Nuevo Tingo, wo die Seilbahn wartet, um sie zur Festung zu transportieren. In nur 20 Minuten gleiten Gäste mit der Seilbahn über eine Distanz von 4 km und genießen vom Ausgangspunkt Tingo Nuevo einen unvergesslichen Panoramablick auf die gesamte Region. Für Abenteuerlustige gibt es einen 9 km langen Trekkingpfad. Der Rückweg bietet die Möglichkeit, Chachapoyas, eine der ältesten Städte Perus, und die beeindruckenden Gocta-Wasserfälle zu besuchen.

Internationale Anerkennung für Kuélap

Die wiedereröffnete Festung hat bereits internationale Anerkennung erhalten. 2017 wurde Kuélap von den LeserInnen des National Geographic Traveller in Großbritannien zur „Besten ausländischen Attraktion" gekürt und übertraf dabei andere prominente Kandidaten. Dank neuer Flugverbindungen und der Seilbahn hat Kuélap weiter an Bekanntheit gewonnen. Mit einer Erwähnung durch The Wall Street Journal als „coolste Destination" 2018 und den BBC-Dokumentationen über die Region hat Kuélap ein weltweites Publikum erreicht. (red)