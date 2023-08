Sommer-Endspurt auf der Raxalpe

Die Raxalpe in den Wiener Alpen in Niederösterreich hat sich als eines der beliebtesten Ausflugsziele im Osten Österreichs etabliert. Rund 180.000 Gäste nutzen jährlich die Rax-Seilbahn als komfortable Aufstiegshilfe. Die Fahrt selbst dauert keine acht Minuten. Oben am Berg angekommen, wird gerne von einer „Auszeit vom Alltag“ gesprochen, so Bernd Scharfegger, Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resort sowie Betreiber der Rax-Seilbahn: „Das 34 km² große Rax-Hochplateau bietet Familien mit Kindern, Natur-, Sport- und Kulturinteressierten unzählige Möglichkeiten, um die Raxalpe auf eine vielfältige Art und Weise zu genießen. Unsere Veranstaltungen am Berg bringen zusätzliche Anreize für einen Ausflug oder verlängerten Aufenthalt.“

Raxlauf und Kindertag

Der zum 12. Mal veranstaltete Raxlauf richtet sich an Hobby- und Extremsportler und findet am Samstag, den 2. September 2023 statt. Organisiert wird dieser vom WSV-Payerbach, erwartet werden rund 150 TeilnehmerInnen. Wählbar sind die Strecken „Classic“ mit 8,8km, „Plateau“ mit 10,1km und „Extrem“ mit 15,5km. Tickets für den Raxlauf kosten 28 EUR (Classic-Strecke) bzw. 33 EUR (Extrem- und Plateau-Strecke). Nordic-Walking-Stöcke sind nicht gestattet.

Im Nenngeld inkludiert sind die Berg- und Talfahrt mit der Rax-Seilbahn, Labstellen auf der Strecke und im Ziel sowie weitere Preisermäßigungen für Familienmitglieder. Abseits des Lauf-Events sorgen Hüttenschmankerln im Ottohaus oder Raxalm-Berggasthof für das leibliche Wohl.

Mehr Informationen zum Raxlauf unter: www.wsv-payerbach.at/raxlauf

Bereits zu einer beliebten Tradition entwickelt hat sich der Kindertag (3. September 2023) auf der Rax. Neben kuscheligen Alpakas gibt es zum vierten Mal in Folge wieder Bastelstationen und Show-Elemente der Bergrettung Reichenau. Weitere Outdoor-Spiele mit einem Natur- und Kräuterschwerpunkt runden das Angebot ab. Die Fahrt mit der Rax-Seilbahn ist an diesem Tag für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren kostenlos.

Mehr Informationen zum Kindertag unter: www.events.raxalpe.com/de

Anreise & weitere Infos

Die familiengeführte Rax-Seilbahn ist von Wien aus in rund einer Stunde mit dem PKW oder öffentlich erreichbar. Besonders die nachhaltige Anreise wird von den BesucherInnen immer mehr forciert. Ein in der Region Semmering-Rax erfolgreich etablierter Wander- und Kultur-Shuttle-Service, der RUFbus, ist für Urlaubsgäste zudem kostenlos.

Mehr Informationen zur Raxalpe sowie der Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)