Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel wird die Suche nach der Liebe auf hoher See fortgesetzt. Dieses Mal geht es mit AIDAcosma, dem jüngsten Schiff der AIDA Flotte, für vier Single-Damen und deren Anwärter auf eine Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln. Die neue Staffel verspricht dabei nicht nur spektakuläre Kulissen, sondern auch eine Fülle von romantischen Dates sowohl an Land als auch auf hoher See.

Jetzt zur Dating-Show anmelden

Interessierte Singles, die das 26. Lebensjahr erreicht haben, können sich ab sofort für die Teilnahme an der neuen Staffel bei der RTL Studios GmbH unter folgendem Link zu bewerben: www.hub.rtlstudios.netmarket.de

Ein weiterer TV-Tipp für AIDA-Fans - die nicht bis zum Ausstrahlungstermin von "Herz an Bord" 2024 warten wollen: im Herbst 2023 wird bei VOX eine besondere „Das perfekte Dinner“-Serie ausgestrahlt. Nämlich jene, in der sich die fünf KandidatInnen auf der Metropolen-Reise ab/bis Hamburg an Bord der AIDAprima der bekannten Koch-Challenge gestellt haben.

Winterkreuzfahrten der AIDAcosma

Im kommenden Winter 2023/24 läuft AIDAcosma in ihrer Premierensaison auf den Kanaren erstmalig die wunderschönen Destinationen Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria und das portugiesische Madeira an.

Weitere Informationen zu den Reisen von AIDAcosma unter: www.aida.de/aidacosma (red)