Aviareps übernimmt Repräsentanz von Azerbaijan Airlines

Aviareps, das weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Tourismus, Luftfahrt und Gastgewerbe mit 67 Niederlassungen in 61 Ländern, wird die Fluggesellschaft ab sofort mit einem umfassenden Angebot an Verkaufs- und Ticketing-Services in den sechs europäischen Ländern sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützen.

GSA für Azerbaijan Airlines

Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Position von Azerbaijan Airlines als wichtigen Akteur in der Luftfahrtindustrie weiterhin auszubauen und somit neue Wachstumsmöglichkeiten zu eröffnen. Chingiz Mursalov, Head of Aviation Transportation Sales Department von AZAL sagt dazu: "Die Ernennung von Aviareps zu unserem General Sales Agent ist ein wichtiger Schritt in der Strategie der Fluggesellschaft, zu wachsen und unsere Position auf dem internationalen Markt zu stärken. Aviareps verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von KundInnen und PartnerInnen in Europa und den Vereinigten Arabischen Emiraten, das es uns ermöglicht, unsere Dienstleistungen effektiv zu bewerben und neue Passagiere zu gewinnen. Diese Zusammenarbeit wird uns dabei helfen, unsere Position auf diesen konkurrierenden Märkten zu stärken und ein nachhaltiges Wachstum unseres Unternehmens zu gewährleisten."

Marcelo Kaiser, COO Aviation bei Aviareps: "Wir freuen uns sehr, dass wir als General Sales Agent für Azerbaijan Airlines in sieben Ländern ausgewählt wurden. Diese Partnerschaft spiegelt das Vertrauen wider, das Azerbaijan Airlines in Aviareps als Repräsentant in mehreren Märkten in Europa und den VAE setzt. Unsere hochqualifizierten Luftfahrt-Expertenteams werden sich voll und ganz dafür einsetzen, die außergewöhnlichen Dienstleistungen und einzigartigen Angebote der Fluggesellschaft bei Reisenden auf der ganzen Welt bekannt zu machen, mit dem Ziel, den Ticketverkauf von Azal zu steigern."

Über Azerbaijan Airlines

Azerbaijan Airlines, auch bekannt als AZAL, ist die nationale Fluggesellschaft von Aserbaidschan und wurde 1992 als erste nationale Fluggesellschaft des Landes nach dessen Unabhängigkeit gegründet. Von ihrem Drehkreuz in Baku aus bietet Azerbaijan Airlines Verbindungen zu 72 Zielen in Europa, Asien und Nordamerika an. Die Fluggesellschaft betreibt derzeit eine moderne Flotte von 26 Airbus- und Boeing-Flugzeugen, darunter drei Airbus A320neo und eine Boeing 787-8 Dreamliner. (red)