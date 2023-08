VIVA Cruises stellt neue One-Way-Flusskreuzfahrten vor

VIVA Cruises stellt sein Herbst- und Winterprogramm an One-Way-Flusskreuzfahrten zum Kombinieren vor. So haben die Passagiere die Möglichkeit länger an Bord zu bleiben und zahlreiche neue Orte zu erkunden – und das entspannt mit nur einer An- und Abreise.

Herbst und Winter an Bord

Der September und Oktober 2023 stehen an Bord der Viva One ganz im Zeichen des Rheins. Insgesamt vier verschiedene achttägige Routen lassen sich hier verbinden - Start- und Zielhäfen sind bei diesen Reisen Düsseldorf, Basel und Amsterdam. Gäste dürfen sich je nach Route und Kombination auf Stopps wie Koblenz, Mannheim, Straßburg, Breisach, Utrecht und Arnhem freuen.

Die Swiss Ruby entführt ihre Gäste im Herbst in die schönsten Weinregionen an der Mosel und Saar. Die erste der ebenfalls vier One-Way-Routen beginnt in Düsseldorf und führt über die Mosel auf die Saar bis nach Saarbrücken. Von dort aus startet eine weitere achttägige Reise in Richtung „Goldener Herbst“ mit Zielhafen Stuttgart – seit 2023 neu im Programm. Über gleich vier Flüsse geht es auf der nächsten One-Way-Kreuzfahrt wieder nach Saarbrücken und von dort über die Mosel zurück auf den Rhein nach Düsseldorf.

Auch in der Adventszeit hält VIVA Cruises One-Way-Flusskreuzfahrten auf dem Rhein im Angebot bereit. Mit der Viva Moments geht es in sieben Tagen von Düsseldorf nach Straßburg und von Straßburg in weiteren sieben Tagen wieder zurück nach Düsseldorf. Gäste können so zwölf Nächte an Bord verbringen und dabei Stopps wie Bonn, Koblenz, Mainz, Rüdesheim und Mannheim mit ihren wunderschönen Weihnachtsmärkten entdecken, die Ende November ihre Pforten öffnen.

Kombinieren & profitieren

Kunden, die sich für die Kombination zweier aufeinanderfolgenden Flusskreuzfahrten entscheiden, sparen mit dem Kombinationsbonus von VIVA Cruises 5% auf den Gesamtpreis.

Auch für das kommende Jahr 2024 hat der Flussreiseveranstalter abwechslungsreiche One-Way-Routen im Programm, die bereits jetzt buchbar sind.

Weitere Informationen zu VIVA Cruises unter: www.viva-cruises.com (red)