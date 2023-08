Emirates: Erfolgreiches erstes Jahr von Premium Economy

Emirates feiert ein erfolgreiches erstes Jahr mit Premium Economy im Vollbetrieb: Seit August 2022 hat die Fluggesellschaft fast 4.500 Flüge mit 160.000 Passagieren in der Premium Economy durchgeführt. Fast die Hälfte der Reisenden in der Emirates Premium Economy waren dabei alleinreisende UrlauberInnen, während die andere Hälfte Paare und Familien waren. Mehr als 60% der Passagiere, die im vergangenen Jahr einen Flug in der Premium Economy gebucht haben, waren auch Emirates Skywards-Mitglieder und StammkundInnen der Fluggesellschaft.

Die Emirates Premium Economy Class ist derzeit auf 20 Flugzeugen nach London Heathrow, Sydney, Melbourne, Auckland, Christchurch, Singapur, Los Angeles, New York JFK, Houston, San Francisco und Dubai verfügbar. Ab 29. Oktober 2023 ist die Premium Economy auch für Flüge von und nach Mumbai und Bengaluru geplant; weitere Städte werden in Kürze bekannt gegeben.

Auszeichnungen & Zukunftspläne

Die Emirates Premium Economy Class hat im vergangenen Jahr zahlreiche Spitzenplatzierungen und Auszeichnungen in der Kabinenkategorie bei den Skytrax Awards 2023, den Business Traveller Awards, den Airline Ratings Excellence Awards und den Business Traveller Middle East Awards 2022 gewonnen.

Die Einführung der Premium Economy ist ein zentraler Bestandteil des Umrüstungsprogramms der Fluggesellschaft, in dessen Rahmen 67 Emirates A380 Kabinen sowie 53 Boeing 777 Kabinen neu gestaltet werden. Bis zum Ende des Programms werden über 4.000 Premium Economy Sitze, über 700 First Class Suiten und 5.000 Business Class Sitze umgerüstet.

Weitere Informationen zu Emirates Premium Economy gibt es unter: www.emirates.com/at/german/experience/cabin-features/premium-economy-class/ (red)