Travelport & United: NDC Content weltweit verfügbar

Darüber hinaus wird Travelport weiterhin die NDC-Strategie von United unterstützen, um Reisebüros ein modernes Buchungserlebnis mit noch einfacherem, intuitivem Zugriff auf die Leistungen der Fluglinie zu ermöglichen. Nach dem vor einigen Monaten erfolgten Pilot-Rollout werden voraussichtlich noch in diesem Monat weltweit alle Reisebüros via Travelport die Option erhalten, NDC-Content von United zu nutzen. Sie können dann nach Angeboten aus dem NDC-Portfolio der Airline suchen, diese miteinander vergleichen und buchen. Auch das weitere Bearbeiten wird möglich sein. So lassen sich beispielsweise nachträglich Änderungen an den Buchungen vornehmen oder diese stornieren.

KI reduziert manuelle Eingaben

Reisebüros, die bereits mit der neuen Plattform Travelport+ arbeiten, erhalten noch mehr Möglichkeiten: Ihnen stehen weitere United-Inhalte, insbesondere zusätzliche Tarife und Angebote, zur Verfügung – alles gebündelt an einem Ort und dank Content Curation Layer (CCL) mit zusätzlicher Leistung. Eine künstliche Intelligenz sowie maschinelles Lernen sorgen dafür, dass die manuellen Eingaben von Reisebüromitarbeitern auf ein Minimum reduziert werden. Bei Suchanfragen erhalten sie darüber hinaus noch schneller die Ergebnisse, die zudem relevanter und viel genauer sind.

British Airways folgt in Kürze

Die NDC-Inhalte von United Airlines werden über Travelport voraussichtlich im Laufe des August 2023 allen angeschlossenen Reisebüros in den USA, Europa, Nahost und Afrika zur Verfügung stehen. Die Reisebüros in Südamerika und den übrigen Ländern folgen in den anschließenden Wochen. Travelport hat darüber hinaus NDC-Content von British Airways freigeschaltet. Über Travelport+ erhalten Reisebüros somit ab sofort schnellen und bequemen Zugriff auf die Inhalte, die British Airways gemäß der New Distribution Capability (NDC) zur Verfügung stellt. Im ersten Schritt profitieren Reisebüros in Irland und dem Vereinigen Königreich von diesem neuen Angebot; der globale Rollout folgt in Kürze. (red)