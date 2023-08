NCL: Bonusprovision für Europa-Kreuzfahrten 2023

Vom 1. bis 31. August erhalten Expedienten eine Bonusprovision für jede Buchung einer Europa-Kreuzfahrt mit Abfahrt in diesem Jahr. Die Höhe der Extra-Provision hängt von der Länge der Reise und der Kabinenkategorie ab. So erhalten Reisebüros, die eine Balkonkabine auf einer siebentägigen Kreuzfahrt buchen, 75 EUR zusätzlich zu ihrer regulären Provision. Beim Upselling in eine höhere Kabinenkategorie werden die Buchungen dementsprechend mit einer höheren Bonusprovision belohnt.

Neun Schiffe in Europa

„Dies ist eine echte Gelegenheit für Expedienten, ihren Verdienst durch den Verkauf von NCL-Europa-Abfahrten zu erhöhen", sagte Jürgen Stille, Senior Director Business Development Europe von Norwegian Cruise Line. „Unsere diesjährige Europa-Saison ist für Reisebüros und ihre Kunden gleichermaßen attraktiv – unsere Reisen sind nicht nur aufregend und abwechslungsreich, sondern wir bieten den Gästen auch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit vielen Inklusivleistungen und unserem Free at Sea-Upgrade, welches bis zu fünf Pakete umfasst wie zum Beispiel Spezialitätenrestaurants oder Premium-Getränke."

Bis Dezember 2023 werden insgesamt neun Schiffe, darunter die Norwegian Prima und die Norwegian Viva, die ersten beiden Schiffe der Prima-Klasse des Unternehmens, von dreizehn Abfahrtshäfen aus zu fünf- bis 16-tägigen Kreuzfahrten in europäischen Gewässern ablegen. Zu den Highlights der diesjährigen Europasaison gehören unter anderem. (red)