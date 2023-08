ASA-Afrikaexperten im September auf Tour in Österreich

Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, benötigen Reisebüros fundiertes Wissen über die Destinationen und die vielfältigen Reisemöglichkeiten. Für dieses Wissen sorgt die Roadshow der ASA Afrika-Experten, die am 11. September in Wien und am Tag darauf in Linz Station macht.

Die Fremdenverkehrsämter von Namibia und Mauritius informieren über die Destinationen, die Fluggesellschaften Condor und Eurowings Discover zeigen, wie man am besten wohin kommt und die Reiseveranstalter Abendsonne Afrika und Akwaba Afrika stellen Reiserouten und -vorschläge vor. Dazu kommt ein buntes Angebot aus den Reiseländern Botswana, Mauritius, Namibia, Südafrika, Tansania, Uganda, Sambia und Simbabwe.

Neues Konzept

Das ganztägige Programm von 9.00 bis 16.30 Uhr wird nach einem neuen Konzept gestaltet, das mehr Gelegenheit zum persönlichen Austausch bietet. So werden am Vormittag Informationen in Vorträgen präsentiert und nach dem Mittagessen können sich die TeilnehmerInnen in kleinen Gruppen an Tischen mit den Referenten austauschen.

Datum & Ort:

11. September - Lindner Hotel am Belvedere, Rennweg, 12, 1030 Wien

12. September - COURTYARD BY MARRIOTT LINZ, Europaplatz 2, 4020 Linz



Beginn: 09:00 Uhr

Anmeldung: www.asa-africa-veranstaltungen.com/asa-road-show-im-september-2023/ (red)