Leinen los für die EXPLORA I

Diese nordeuropäische Reise ist die erste in einer Reihe von kommenden Routen, die drei Kontinente umspannen werden. Sie soll die Philosophie der Marke "Ocean State of Mind" mit eindringlichen Erlebnissen unterstreichen. Neben den Erlebnissen an Bord umfasst dies auch Aktivitäten wie die Erkundung von Kopenhagens Wasserwegen mit dem Kajak, die Entdeckung der Shetland-Inseln mit ihrer traditionsreichen Ponyrasse und eine Übernachtung in Island, um die sehenswerten Orte innerhalb des Goldenen Kreises zu erkunden.

„Es ist uns eine große Ehre, die allerersten Gäste an Bord unseres außergewöhnlichen Schiffes zu begrüßen und diesen besonderen Moment mit ihnen zu teilen, wenn wir von Kopenhagen aus zur Jungfernfahrt der EXPLORA I aufbrechen. Unsere Gäste werden die beste europäische Gastfreundschaft auf See und unseren lebendigen, kosmopolitischen Sinn für Luxus erleben, während sie einige der bemerkenswertesten Ziele der Welt entdecken. Mit der ersten Ausfahrt der EXPLORA I beginnt eine neue Ära des Luxusseereisens", so Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys

Von Nordeuropa nach Nordamerika

Das luxuriöse Schiff wird mehrere Wochen in Nordeuropa verbringen, um verschiedene Routen anzubieten, und wird dann den Atlantik überqueren und den Winter in Nordamerika und der Karibik verbringen, bevor es im Sommer 2024 für Reisen im Mittelmeer nach Europa zurückkehrt.

Die EXPLORA II wird derzeit in Italien gebaut und soll im August 2024 in Dienst gestellt werden. Die EXPLORA III wird das erste von zwei Schiffen mit LNG-Antrieb (Flüssigerdgas) sein, die zur Flotte von Explora Journeys gehören. Das Schiff soll 2026 und die EXPLORA IV 2027 ausgeliefert werden. (red)