Corendon Airlines übernimmt neue Boeing 737-8

Das Flugzeug ist unter TC-MKG registriert und bereits das siebte dieses Typs, mit dem Corendon Airlines viele europäische Länder mit Ferienzielen rund ums Mittelmeer und den Kanaren verbindet. Die neue Maschine bietet den Fluggästen nicht nur mehr Komfort – unter anderem sind die Fluggeräusche in der Kabine deutlich leiser zu vernehmen –, sie verfügt auch über zahlreiche technische Neuerungen. So sinkt bei ihr der Treibstoffbedarf um rund 15%, sie stößt deutlich weniger CO2 aus und ihre Geräuschemissionen sind im Vergleich zu älteren Flugzeugmodellen um etwa 40% geringer. Damit unterstützen die neuen Boeing 737-8 auch die Nachhaltigkeitsstrategie von Corendon Airlines.

Corendon Airlines operiert seit 2018 mit B737-8, insgesamt umfasst die Flotte von Corendon Airlines, einschließlich der Schwestergesellschaften Corendon Airlines Europe (registriert in Malta) und Corendon Dutch Airlines (Niederlande), in diesem Jahr 37 Flugzeuge, allesamt Boeing 737.

6 Millionen Passagiere

Für das Jahr 2024 kündigte Corendon Airlines an, die Flotte weiter zu verjüngen und zugleich das Streckennetz weiter auszubauen. Pro Jahr befördert Corendon Airlines mehr als 6 Mio. Passagiere aus Ländern wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Polen sowie Großbritannien in populäre Urlaubsziele wie Ägypten, Spanien, Griechenland und insbesondere in die Türkei. (red)