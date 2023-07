Einladung zur Aviareps-Roadshow

Mit an Bord sind unter anderem Condor, Lettland, Costa oder MSC / Explora Journeys, die vor Ort interessante Neuigkeiten präsentieren werden. Wie gewohnt haben wir spannende Aussteller und Unternehmen dabei (u.a. Condor, Lettland, Costa, MSC/Explora Journeys), die sich Ihnen vor Ort präsentieren werden. Ebenso erwartet die TeilnehmerInnen ein ansprechendes Programm an einer schönen Location mit der Gelegenheit, die Partner persönlich kennenzulernen und sich intensiv mit ihnen auszutauschen. Darüber hinaus werden am Ende des Abends schöne Preise verlost.

Datum: 6. September 2023

Beginn: 18 Uhr

Ort: Filmquartier, Schönbrunner Str. 31, 1050 Wien

Anmeldung: https://crm.aviarepstourism.com/aut/AVIAREPS-Vienna-Roadshow-2023