Explora Journeys empfängt Explora I

An der traditionellen maritimen Veranstaltung nahmen Gianluigi Aponte, Gründer und Chairman der MSC Group, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Cruise Division der MSC Group, die Taufpatin des Schiffes Zoe Africa Vago, Pierroberto Folgiero, Chief Executive Officer Fincantieri, sowie Vertreter des Bauteams von MSC und Manager und Arbeiter der Werft teil.

"Heute ist ein historischer Tag und markiert einen entscheidenden Schritt auf unserem Wachstumspfad, weil er den Eintritt der MSC Group in den Luxusreisesektor kennzeichnet. Dieses Segment hat starke Wachstumsaussichten, an die wir fest glauben und deren Standards wir neu definieren möchten, indem wir uns wie immer auf Exzellenz und Luxus konzentrieren", so Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Cruise Division der MSC Group.

Die Explora II wird derzeit auf der Werft Fincantieri in Genua Sestri Ponente, Italien, gebaut und im August 2024 in Dienst gestellt. Die Explora III werde dann das erste von zwei mit LNG betriebenen Schiffen sein, die der Flotte von Explora Journeys beitreten. Die Auslieferung des Schiffes ist für 2026 geplant und Explora IV soll 2027 geliefert werden.

Routen bis Sommer 2024

Die Explora I wird am 1. August 2023 zu ihrer Jungfernfahrt von Kopenhagen, Dänemark, aufbrechen. Die siebentägige Reise wird die Gäste durch die majestätischen Landschaften von Lerwick auf den Shetlandinseln und Kirkwall auf den Orkneyinseln führen, bevor sie nach Reykjavik, Island, weiterfährt. Im Anschluss daran wird das Luxusschiff mehrere Wochen in Nordeuropa verbringen und eine Reihe von verschiedenen Routen sowohl auf als auch abseits der ausgetretenen Pfade anbieten. Anschließend wird es über den Atlantischen Ozean über Grönland segeln, um den Herbst in Nordamerika, den Winter in der Karibik und den Frühling an der US-Westküste und in Hawaii zu verbringen, bevor es im Sommer 2024 für eine Reihe von Fahrten im Mittelmeer nach Europa zurückkehrt. Während aller Fahrten wird das Schiff weniger bereiste Häfen anlaufen, damit die Gäste ein authentischeres Erlebnis genießen können.

Nähere Informationen zu Explora Journeys unter: www.explorajourneys.com/de (red)