Air France fliegt im Winter nach Abu Dhabi

Air France führt im Winter 2023/24 einen neuen Flug zwischen Paris-Charles de Gaulle und Abu Dhabi ein. Der tägliche Service wird von einem Airbus A350-900 durchgeführt, der mit 324 Sitzen ausgestattet ist (34 in der Business-Klasse, 24 in der Premium-Economy-Klasse und 266 in der Economy-Klasse).

Flugzeiten ab Ende Oktober 2023:

AF638: Abflug von Paris-Charles de Gaulle um 21:15 Uhr, Ankunft in Abu Dhabi um 06:45 Uhr am nächsten Tag

AF639: Abflug von Abu Dhabi um 08:45 Uhr, Ankunft in Paris-Charles de Gaulle um 13:15 Uhr

Hauptstadt der VAE

Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, ist eine lebendige Stadt, die sowohl historisch als auch modern ist. Die Scheich-Zayid-Moschee, das Qasr-Al-Hosn-Fort und der von Jean Nouvel entworfene und 2017 eingeweihte Louvre Abu Dhabi sind allesamt ikonische Beispiele des künstlerischen und architektonischen Erbes dieser überaus schönen Metropole.

Darüber hinaus fliegt die Airline im kommenden Winter auch zu diesen Zielen im Nahen Osten: Beirut (Libanon), Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Kairo (Ägypten) und Tel Aviv (Israel) mit bis zu 49 wöchentlichen Flügen.

Detaillierte Flugzeiten, Tage und Tarife unter: www.airfrance.at (red)