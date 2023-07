United Airlines präsentiert neue Sitze für die First Class

United Airlines hat die neuen Sitze der First Class Sitze für Flüge innerhalb Amerikas vorgestellt, die erstmals über eine kabellose Ladestation an jeder Armlehne verfügen. Darüber hinaus sind die neuen Sitzpolster aus hochwertigem veganem Leder hergestellt, während größere Bildschirme für ein noch besseres Unterhaltungserlebnis sorgen sollen. Die Tische bieten mehr Platz und eine eingebaute Tablet-Halterung.

Bereits in diesem Monat werden die neuen Sitze in der ersten Boeing 737 eingebaut, weitere Maschinen folgen noch in diesem Sommer. Bis Ende 2026 sollen die First-Class-Sitze in mehr als 200 Flugzeugen verfügbar sein, unter anderem in Flugzeugen vom Typ Boeing 737NG, Boeing 737MAX und in dem Airbus A321neo.

Drei Geräte gleichzeitig laden

Drei unterschiedliche Lademöglichkeiten - kabellos, eine Steckdose sowie ein USB-C-Anschluss - erlauben es den Passagieren, ohne Suchen nach dem passenden Kabel, Stecker oder Adapter im Handgepäck mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen.

Die kabellose Ladestation befindet sich in einem Fach in der Armlehne und gewährleistet somit einen freien Tisch sowie den Sichtschutz zum Sitznachbarn bei eingehenden Benachrichtigungen.

Mehr Platz zum Arbeiten & Entspannen

Die hochauflösenden 13-Zoll-Monitore verfügen über eine Fernbedienung, um bequem vom Sitz aus zwischen den einzelnen Programmen zu navigieren. Bluetooth-Konnektivität ist ebenfalls gegeben.

Ein knapp 46cm großer Tisch ermöglicht den Passagieren ausreichend Platz für Speisen und Getränke sowie größere elektronische Geräte wie einem Laptop. Ein integrierter Tablet-Halter sorgt für zusätzlichen Komfort.

Cocktailtische aus Quarzit sowie Flaschenhalter zwischen den Sitzen machen es den Passagieren noch einfacher, ihre Gadgets, Getränke oder Snacks unterzubringen, ohne den Tisch zu nutzen. Den Neigungswinkel der neuen Sitze können Passagiere individuell verändern sowie die äußere Armlehne verstellen.

Außerdem genießen die Gäste mehr Privatsphäre dank der gebogenen Kopfstütze und einer kleinen Trennwand zwischen den Sitzen. (red)