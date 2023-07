Emirates: Wiedereröffnung der Lounge am FH München

Die 965m2 große Lounge wurde in den letzten Wochen umfassend erneuert und empfängt Gäste nun frisch renoviert mit neuen Teppichen und Wandfarben sowie Wandmalereien und bietet ihnen außerdem gemütliche cremefarbene Ledersitzmöbel sowie eine neue Küchenausstattung.

Die Lounge mit insgesamt 196 Sitzplätzen ist die größte einer ausländischen Fluggesellschaft am Flughafen München und die größte Emirates Lounge in Kontinentaleuropa.

Erneuerung aller Lounges

Die neu gestalteten Räumlichkeiten in München sind der Beginn einer umfassenden Investition von Emirates, um das Gästeerlebnis vor dem Flug weiter zu verbessern. Innerhalb der kommenden sechs Monate werden auch die Emirates Lounges in Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg renoviert. Emirates bietet an allen deutschen Abflughäfen eigene Lounges an.

"Wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, unser Reiseerlebnis in der Luft und am Boden noch besser zu machen, und unsere exklusiven Flughafenlounges sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Markenversprechens 'Fly better'. Die Investition in die Erneuerung aller deutschen Lounges zeigt das Engagement für unsere Passagiere und an unseren Flughäfen in Deutschland", so Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe.

Emirates Lounge am FH München

Die Emirates Lounge am Flughafen München ist täglich ab vier Stunden vor Abflug geöffnet und bietet Reisenden zu jeder Zeit eine große Auswahl an warmen und kalten Speisen - einschließlich zahlreicher veganer Optionen - des Caterers Do & Co, einen kostenlosen Bar-Service sowie private Duschräume.

Zugang zu den Emirates Lounges haben alle Passagiere der First Class und Business Class sowie Emirates Skywards-Mitglieder mit Platinum- oder Gold-Status, die in der Economy Class reisen. Der Zugang ist auch gegen Zahlung einer Gebühr möglich (umgerechnet 155 USD bzw. 125 USD für Emirates Skywards-Mitglieder, jeweils zuzüglich Steuern). (red)