Neues Winter-Programm von Norway ProTravel

Das neue Winterprogramm von Norway ProTravel überrascht mit einer beachtlichen Bandbreite und erstmals einer Gruppenreise, um Weihnachten und Silvester auf der Postschiffroute zu feiern.

Zahlreiche Premieren

Neben der Postschiffreise mit der nachhaltigen Neubau-Flotte von Havila, steht eine neue Kombination aus Spitzbergen und Tromsö im Vordergrund: Mit Ausflügen per Schneemobil, dem Hundeschlitten oder als Schneeschuhwanderung zu Eishöhlen. Ebenfalls neu: Eine Kurzreise in den Norden Finnlands zum Weihnachtsmann, inklusive Fahrt mit einem Eisbrecher und anschließendem Bad im eiskalten Meer. Ab Februar ist erstmals Fjordnorwegen als Kombination zwischen den Städten Oslo und Bergen möglich, mit der spektakulären Bergenbahnfahrt, verschiedenen inkludierten Ausflügen und der absoluten Ruhe in einem kleinen Hotel am Fjaerlandfjord. Der Klassiker im Programm von Norway ProTravel ist zweimal pro Woche möglich. Die sechs- oder siebentägigen Reisen „Nordlichter und Wale“ (ab 1.510 EUR pro Person) sind ideal für Einsteiger in den skandinavischen Winterurlaub.

Für das neue Winter-Programm von Norway ProTravel gelten bis Ende August lohnenswerte Frühbucher-Vorteile. (red)

Info

Norway ProTravel mit Sitz in Hamburg ist ein Tochterunternehmen der seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich etablierten Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island und Skandinavien spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten.