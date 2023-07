Hahn Air: 12 neue Partnerfluggesellschaften

Fünf Fluggesellschaften haben ein Interline-Abkommen mit Hahn Air geschlossen und sind dadurch über den eigenen Code in ausgewählten GDS buchbar. Das schließt auch solche Märkte ein, in denen die Airlines nicht an den lokalen Abrechnungssystemen (BSPs oder ARC) teilnehmen oder in denen sie das Ausstellen auf dem eigenen Ticket nicht erlauben. Reisebüros profitieren zusätzlich von der Möglichkeit, mit dem HR-169 Ticket aus zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten auszuwählen, die die Fluggesellschaften mit dem eigenen Ticket nicht anbieten. Die Verfügbarkeit der Partner für Single- oder Multi-Carrier-Ticketing kann mit dem Hahn Air Quick Check auf hahnair.com geprüft werden. Diese Anwendung wurde bereits mehr als 20 Millionen Mal von Reisebüromitarbeiter*Innen konsultiert. Die sieben verbliebenen Partner erhalten durch Hahn Air erstmalig weltweite GDS-Präsenz. Mehr als 100.000 Reisebüros in 190 Märkten können ihre Flüge in allen GDSs unter dem Code X1 finden. Reservierung und Ticketausstellung erfolgt dann über die gewohnten GDS-Prozesse.

Die neuen Hahn Air-Partner 2023

Unter dem eigenen Code verfügbar:

Air Connect (KS), Rumänien (GDS: Amadeus)

Air Tanzania (TC), Tansania (GDS: Abacus, Amadeus, Galileo, Infini, Sabre and TravelSky)

Air Premia (YP), Südkorea (GDS: Abacus, Amadeus, Galileo, Infini and Sabre)

Braathens Regional Airlines (TF), Schweden (GDS: Amadeus, Sabre and Travelport)

SpiceJet (SG), Indien (GDS: Amadeus)

Unter dem Code X1 in allen GDSs verfügbar:

Aerus (ZV), Mexiko

Arajet (DM), Dominikanische Republik

Cronos Airlines Benin (C9), Äquatorialguinea

FitsAir (8D), Sri Lanka

FlyCAA (BU), Demokratische Republik Kongo

Involatus (1IV, durchgeführt von Tailwind), Deutschland

ValueJet (VK), Nigeria

„Wir freuen uns, den Reisebüros zusätzliche Flugangebote zugänglich zu machen, mit denen sie ihren Umsatz steigern können,“ sagt Kimberley Long, Vice President Agency Distribution bei Hahn Air. “Indem sie das Hahn Air-Ticket nutzen, genießen die ReisebüromitarbeiterInnen einen kostenlosen Service, der bereits nahtlos in ihr GDS eingebettet ist. Darüber hinaus erhalten sie Support rund um die Uhr, eine kostenlose Insolvenzabsicherung mit jedem Ticket und einen zügigen Prozess im Falle von Rückerstattungen.” (red)