Salzburg Airport: Mit Eurowings im Winter nach Marsa Alam

„Mit der neuen Flugverbindung ins sonnige Marsa Alam kommen sowohl Kulturinteressierte als auch Sonnliebhaber und Wassersportbegeisterte auf ihre Rechnung. Mit einer zweiten EurowingsDestination in Ägypten können Passagiere ab Oktober die volle Schönheit des Roten Meeres für sich entdecken“, freut sich Flughafenprokurist Christopher Losmann über die Ergänzung des Winterflugangebotes.

Sonnenreiches Ziel am Roten Meer

Marsa Alam ist nicht nur für eine faszinierende Unterwasserwelt bekannt, es steht auch für historische Sehenswürdigkeiten, archäologische Schauplätze, unberührte Strände und kristallklares Wasser. Speziell Taucher können an der ägyptischen Küste in eine einzigartige Wasserwelt abtauchen und farbenprächtige Unterwassererlebnisse mit nach Hause nehmen. Die naheliegenden Nationalparks Wadi-al-Gamal und Gebel-Elba runden die Vielfalt an Erlebnismöglichkeiten in der Nähe der Kleinstadt am Roten Meer ab.

Weitere Winterflüge

Ein weiteres Sonnenziel am Roten Meer ist Hurghada. „Auch hier gibt es gute Nachrichten, denn Hurghada wird diesen Winter sogar bis zu 4 Mal wöchentlich angeflogen“, so Losmann weiter.

Das Flugangebot auf die Kanaren nach Teneriffa und Gran Canaria startet schon mit Anfang Oktober und Dubai ist ganzjährig ab Salzburg zu erreichen. Direktflüge in die europäischen Metropolen wie London, Berlin, Hamburg, Amsterdam, Istanbul oder Belgrad erweitern neben vielen weiteren Flugzielen das vielfältige Winterflugangebot ab Salzburg.

Alle Infos zu den neuen Flügen nach Marsa Alam und dem gesamten Flugprogramm unter: www.salzburg-airport.at (red)