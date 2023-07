Stiftungsprofessur für nachhaltigem Städtetourismus

Der Tourismus ist für Wien von großer Bedeutung. Aus diesem Grund verfolgt die Stadt Wien mit ihrer Visitor-Economy-Strategie das Ziel, diesen Wirtschaftszweig so zu gestalten, dass er die Interessen der Bevölkerung, der lokalen Wirtschaft und der Gäste berücksichtigt.

Um diesen Prozess in Zukunft wissenschaftlich zu begleiten wurde nun eine Stiftungs­professur für nachhaltige Stadt- und Tourismusentwicklung an der FHWien der WKW ins Leben gerufen. Die Position wird mit 1. August 2023 von Dlabaja übernommen und ist auf fünf Jahre ausgelegt.

„Die Professur soll als Ideengeberin und Wissensdrehscheibe fungieren, die den Wirtschaftstreibenden im Tourismus und anderen Branchen Handlungsempfehlungen liefert“, erklärt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Zugleich sei die wissenschaftliche Beschäftigung mit Städtetourismus und Visitor Economy wichtig für die Zukunft der Tourismusausbildung in Wien; denn die Forschungserkenntnisse werden auch in die Aus- und Weiterbildung einfließen.

Ziel der Stiftungsprofessur

Das Ziel der Stiftungsprofessur ist der Aufbau eines Forschungsprogramms für nachhaltige und resiliente Standort- und Tourismusentwicklung, das die Umsetzung der Visitor-Economy-Strategie wissenschaftlich fundiert begleitet. „Die Stiftungsprofessur arbeitet – ausgehend von den Herausforderungen der nachhaltigen Tourismus- und Stadtentwicklung – gesellschaftlich relevante Fragen für die Standortentwicklung auf. Sie analysiert multiperspektivisch. Sie liefert mittels angewandter und Grundlagenforschung Befunde für die Praxis und begleitet den Prozess der Visitor-Economy-Strategie von der Konzeption bis zur Umsetzung“, erklärt Cornelia Dlabaja.

„Mit Cornelia Dlabaja konnten wir eine ausgewiesene Expertin für Stadtsoziologie als Stiftungsprofessorin gewinnen“, freut sich Florian Aubke, der Leiter des Studienbereichs Tourism & Hospitality Management der FHWien der WKW. „Ihr Ansatz der Lebensraumforschung, der Besucher und Bewohner gleichermaßen berücksichtigt, entspricht unserem Verständnis von zeitgemäßem Destinationsmanagement. Die Schaffung der Stiftungsprofessur und deren Besetzung sind wichtige Zeichen für die Relevanz des Tourismus für Wien. Frau Dr.in Dlabajas Forschungserkenntnisse werden nicht nur der lokalen Tourismusindustrie sowie Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Politik zugutekommen, sondern auch den Studierenden unseres Masterstudiums Urban Tourism & Visitor Economy Management.“

Über Cornelia Dlabaja

Dr.in Cornelia Dlabaja ist Soziologin und promovierte Kulturwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Stadt- und Planungssoziologie, urbane Transformationen, internationale Tourismusforschung, Overtourism und Ungleichheits­forschung. Sie bringt umfangreiche Erfahrungen in der anwendungsbezogenen und Grundlagenforschung mit, die sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Stadt- und Regionalforschung der ÖAW sowie in ihrer langjährigen Tätigkeit am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien sammelte.

Als Stiftungsprofessorin wird Cornelia Dlabaja eng mit dem Studienbereich Tourism & Hospitality Management der Fachhochschule zusammenarbeiten, der seit 1994 praxisnahe Bachelor- und Masterprogramme anbietet. „Mit unseren Studiengängen im Tourismus-Management erfüllen wir eine wichtige Aufgabe für die Tourismuswirtschaft“, unterstreicht Michael Heritsch, Geschäftsführer der FHWien der WKW. „Denn der Tourismus in Wien und Österreich braucht bestens ausgebildete Fach- und Führungskräfte.

Cornelia Dlabaja wird mit ihrer Forschungsarbeit zur Weiterentwicklung dieser Angebote im Sinne eines nachhaltigen Tourismus beitragen.“ Zugleich bekräftige die FHWien der WKW damit ihre führende Rolle in der Nachhaltigkeitsforschung in Österreich: Künftig befassen sich an ihr zwei Forschungsinstitute und zwei Stiftungsprofessuren mit Aspekten von Nachhaltigkeit.(red)