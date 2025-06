TourCert-Siegel für Kneissl Touristik

Der oberösterreichische Reiseveranstalter Kneissl Touristik wurde im Juni 2025 mit dem international anerkannten TourCert-Siegel ausgezeichnet. Bereits seit Sommer 2024 durchlief das Unternehmen einen umfassenden Zertifizierungsprozess. Im Fokus standen dabei unter anderem Energie- und Ressourcenverbrauch, betriebliche Arbeitsbedingungen sowie die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Anbietern in den Gastländern.

TourCert mit Sitz in Stuttgart unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung nachhaltiger Geschäftsmodelle. Die Kriterienkataloge für Reiseveranstalter orientieren sich an den Standards von ISO, EMAS sowie an den Leitlinien des Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Externe und unabhängige Gutachter*innen bewerten dabei die gesamte Unternehmenspraxis.

Verantwortung auch über Grenzen hinweg

Neben ökologischen und sozialen Unternehmensaspekten prüft TourCert auch die Auswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. So wird analysiert, wie viel wirtschaftlicher Nutzen im Gastland verbleibt und ob Menschenrechts- sowie Arbeitsstandards eingehalten werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Zertifizierung ist die verpflichtende Mitgliedschaft bei „The Code“, einer Initiative zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung im Tourismus.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Mit der erfolgreichen Zertifizierung ist ein erster Meilenstein erreicht – weitere Maßnahmen folgen kontinuierlich bis zur geplanten Rezertifizierung im Jahr 2028. So sollen unter anderem StudienErlebnisReisen von Kneissl Touristik zukünftig schon bei der Planung auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.

Die Geschäftsleitung Elisabeth Kneissl-Neumayer, Mag. Johannes Schierl und Isolde Spitzbarth sowie Nachhaltigkeitsbeauftragte Mag. Sabine Schaller und das gesamte Kneissl Team sind überzeugt, dass nachhaltiges Wirtschaften die Zukunft ist, auch und besonders im Tourismus.

Weitere Info:

Der neue Katalog „Herbst-Winter-Frühling 2025/26“ liegt in der zweiten Junihälfte vor.

Weitere Informationen unter: www.kneissltouristik.at (red)