Costa startet neues Bildungsprojekt 'Guardians of the Sea'

Nach acht Ausgaben des italienischen Schulprogramms „Guardians of the Coast“ startet die Costa Crociere Foundation nun mit „Guardians of the Sea“ ein internationales Bildungsprojekt für junge Reisende. Ziel ist es, Umweltbewusstsein und Meereswissen spielerisch zu vermitteln – an Bord sämtlicher Schiffe der Costa Flotte. Offiziell gestartet ist das Programm am 8. Juni, dem Weltozeantag.

Interaktive Workshops mit Umweltfokus

Das neue Format richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und siebzehn Jahren und ist dauerhaft in das Freizeitangebot von Squok Club und Teen Zone integriert. Mit jährlich rund 120.000 teilnehmenden jungen Gästen markiert das Projekt einen wichtigen Meilenstein im Bildungsengagement der Reederei.

In Zusammenarbeit mit dem Bildungsspezialisten La Fabbrica wurden drei thematische Workshops konzipiert, die bewusst auf elektronische Geräte verzichten und stattdessen Kreativität, Bewegung und Teamgeist fördern:

Stranddetektive (6–11 Jahre): Kleine Forscher erkunden die biologische Vielfalt des Meeres anhand natürlicher Fundstücke.

Kleine Forscher erkunden die biologische Vielfalt des Meeres anhand natürlicher Fundstücke. EcosySTEM (6–11 Jahre): Spielerisches Lernen zu Meeresökosystemen mit Bezug zu MINT-Fächern.

Spielerisches Lernen zu Meeresökosystemen mit Bezug zu MINT-Fächern. Oceanolympic Games (12–17 Jahre): Interaktive Spiele, Wettbewerbe und Challenges mit Bezug zur marinen Umwelt.

(red)