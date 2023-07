Ethiopian Airlines: Von Wien auf die Seychellen & nach Sansibar

Ethiopian Airlines bringt Reisende vom Flughafen Wien-Schwechat (VIE) zu den Traumstränden im Indischen Ozean. „Mit nur einem Zwischenstopp, dem internationalen Ethiopian Airlines Drehkreuz Addis Abeba, sind diese Destinationen sehr gut zu erreichen“, erklärt Saba G. Kassaye, General Manager von Ethiopian Airlines für Österreich und Osteuropa. Damit beweist die größte panafrikanische Fluggesellschaft einmal mehr ihre globale Kompetenz. „Als weltweit agierendes Unternehmen, verbinden wir nicht nur Orte, sondern auch Kulturen und Menschen“, so die engagierte Managerin.

Exotisches Flair auf den Seychellen

Für Saba G. Kassaye sind die Seychellen mit ihrer exotischen Flora und Fauna ein Paradies für Naturliebhaber und Erholungssuchende: „Die Inselwelt mit ihren weißen Sandstränden ist wunderschön! Sie bietet ideale Bedingungen zum Segeln sowie Schnorcheln und Tauchen, um die faszinierende Unterwasserwelt zu erkunden.“

Begeistert ist sie auch von der Stadt Victoria auf der Insel Mahé, die als „kleinste Hauptstadt der Welt“ bezeichnet wird. „Eine lebhafte Hafenstadt mit einer Vielzahl an Restaurants, Shops, Cafés und charmanten Hotels. Auf dem Programm sollte unbedingt ein Besuch des Wochenmarktes ‚Sir Selwyn Selwyn Clarke Market‘ stehen. Mit seinem großen Angebot an fangfrischem Fisch, exotischen Früchten und Gewürzen verbreitet er ein einzigartiges Flair“, so Saba G. Kassaye.

Natur und Kultur in Sansibar

Auch bei Sansibar kommt sie ins Schwärmen: „Das Archipel vor der Küste Tansanias beeindruckt mit seiner einzigartigen Kombination aus Traumstränden, historischer Architektur und exotischer Kultur. Die Korallenriffe zählen zu den schönsten der Welt.“ Hier lohne sich ebenso ein Ausflug in die Hauptstadt Sansibar. Saba G. Kassaye: „Die dortige Altstadt Stone Town steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Die traditionellen Swahili-Häuser und prächtigen arabischen Paläste erzählen von vergangenen Zeiten. Hier, im Labyrinth der vielen engen Gassen, kann man die Spuren der kolonialen Vergangenheit und des Handels zwischen Ostafrika, dem arabischen Raum und Europa entdecken.“

Mehr Infos zu den Flügen und ET: www.ethiopianairlines.com/AT/DE/ (red)