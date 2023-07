Gruber-reisen-Katalog Länder & Städte 2023/24

Der neue Katalog bietet Reisenden eine große Auswahl an Bus- und Flugreisen von August 2023 bis Mai 2024. Mit einem besonderen Fokus auf Adventreisen werden KundInnen beispielsweise Reisen zu den Adventmärkten in Zagreb, Triest oder am Chiemsee geboten.

Ein weiterer Schwerpunk des neuen Portfolios liegt auf "Entdeckungsreisen". So stehen unter anderem eine abenteuerliche Nordlichter-Reise nach Island, die faszinierende Kultur Ägyptens von Kairo bis Assuan, die sonnenverwöhnte Algarve zur Orangenernte oder der Oman mit seiner atemberaubenden Natur, den historischen Stätten und der orientalischen Gastfreundschaft, zur Buchung bereit.

„Unsere großen Flugrundreisen erfreuen sich dank bestens organisierter Routen, hoher Qualität und fachkundiger Reiseleitung bei unseren KundInnen großer Beliebtheit. Das Angebot für die Rundreisen zu den Königsstädten in Marokko haben wir deshalb beispielsweise nochmals erweitert und bieten nun von November ´23 und April ´24 zehn Termine zur Auswahl an", so Ioannis Afukatudis, Geschäftsführer von Gruber-reisen.



Frühling von seiner schönsten Seite

Auch zahlreiche Destinationen die sich speziell im Frühling von ihrer schönsten Seite zeigen werden geboten: So können Urlauber mit den Angeboten von Gruber-reiseb beispielsweise die Apfelblüte in Südtirol bewundern oder die Karwoche in der malerischen Provence erleben. Für Wanderer hat der Veranstalter Cilento, tief im Süden der italienischen Region Kampanien, neu im Programm. Die Cinque Terre, mit ihren fünf malerischen Dörfern an der ligurischen Riviera ein Klassiker unter den Wanderreisen, ist mit einem Termin im April ebenfalls vertreten.

Sonnengruß statt Herbstblues

Perfekte Bedingungen, um vor der kalten Jahreszeit nochmals Sonne und Meer zu genießen, bietet die Götterinsel Zypern. Selbst im Oktober ist sie noch mit sommerlichen Durchschnittstemperaturen gesegnet und mit den Direktflügen ab Graz bequem zu erreichen.

KundInnen die einen Städtetrip bevorzugen, wird in den Herbstferien - ebenfalls direkt ab Graz - beispielsweise die pulsierende Metropole Barcelona geboten.

Dankeschönfahrt nach Varaždin

Vorgestellt wird der neue Katalog im Rahmen der schon traditionellen Dankeschönfahrt. Diesmal führt die Tagesreise ins kroatische Varaždin, einem barocken Kleinod und bekannt aus der Operette „Gräfin Mariza“.

Nähere Infos und Kataloge unter: www.gruberreisen.at/kataloge-folder/

Infotel. 0316 708 999 / E-Mail: buchung@gruberreisen.at (red)